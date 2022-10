Friso Sneek wint overtuigend van Draisma Dynamo (3-0)

APELDOORN - De dames van Friso Sneek hebben hun eerste duel in de Noord Oost Nederland Cup 2022 in een ruime zege omgezet. De formatie van Harrie van den Brink zegevierde in Apeldoorn met de alleszeggende cijfers 25-9, 25-12 en 25-16 hetgeen in volleybaltermen een afgetekende triomf genoemd mag worden.