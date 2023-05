Friso Sneek wil volgend seizoen Europa in!

SNEEK - De dames van Friso Sneek zijn in het centrum van Sneek door een grote mensenmassa met alle egards ontvangen toen ze per shuttle bus hun ereronde maakten. “ Het lijkt hier wel verdacht veel op de Coolsingel, ”merkte iemand uit het publiek terecht op. Het klaterende applaus langs de route van de Stationsstraat door het centrum van Sneek was groot voor de nieuwe landskampioen van het volleybalseizoen 2022-2023. Vele mensen juichten de kersverse kampioen toe die vol trots de vele high fives in ontvangst namen.