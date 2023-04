SNEEK - Succescoach Vera Koenen vond dat er te weinig kwaliteit in de selectie zat, maar zonder haar bereikten de volleybalvrouwen van Friso Sneek toch de finale. Hierin nemen ze het vanavond voor het eerst op in een best-of-five tegen Booleans/ VV Utrecht GS.

Voor Nynke Oud, speelster van het huidige Friso Sneek, is het niet de eerste keer dat ze in de finale staat, maar toch blijft het een bijzondere ervaring voor haar.

"Toen we twee keer achter elkaar landskampioen zijn geworden, in 2015 en 2016, was ik er ook bij. Voor mij is het nu dus de derde keer dat ik meestrijd om het landkampioenschap, maar ik beleef het nu heel anders dan toen. Mijn rol binnen het team is namelijk veranderd en dat maakt het deze keer wel extra speciaal voor mij."

In 2015 was ze nog een van de jonge meiden, maar intussen is ze met een leeftijd van 29 jaar, de meest ervaren speelster. "Als ervaren kracht moet je, samen met een paar andere meiden, de stabiele factor in het team zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat er een goede basis ligt. Ook al moet ik zeggen dat de jonge meiden zich prima redden hoor."

Succes in de jaren 80

Voor wie het normaal was om kampioen te worden is Erna Brinkman. Zij speelde, op het laatste jaar na, in het erg succesvolle team dat van 1985 tot 1992 acht keer kampioen van Nederland werd. "Als het niet goed ging met VC Sneek in de competitie, dan was dat vrij raar."

Ze groeide op in Sneek en rolde vanuit de jeugd zo door naar het eerste elftal. "Ik had het geluk dat ik in Sneek geboren ben en daardoor in de jeugd altijd al training kreeg van goede trainers. Dat ging tot en met de senioren zo door. Toen ik bij het eerste kwam zaten we in een periode dat het heel normaal was om kampioen te worden", zegt Brinkman.

Het volleybal van toen was heel anders dan hoe het tegenwoordig gespeeld en beleefd wordt. "Door Hans van Wijnen en Martje de Vries werd het volleybal bij ons professioneler. We gingen elke dag trainen en begonnen zelfs met krachttraining."

De krachttrainingen die ze toen kregen zouden ze tegenwoordig nooit meer gebruiken, zegt Brinkman. "Het werkte toen, maar je wil niet weten hoe ik er daardoor nu bijloop op mijn vijftigste!" Lacht de oud-speelster van VC Sneek.

Iemand die die manier van trainen zich waarschijnlijk niet meer kan voorstellen is de toekomstige trainer van Friso Sneek vrouwen 1, Erik Reitsma. Hij is nu nog interim-trainer bij Somas Activia in Noord-Brabant, maar neemt vanaf volgend seizoen het stokje over van Harry van den Brink. Reitsma is onder de indruk van zijn nieuwe club. "Ik was er afgelopen zaterdag even en dat was fantastisch. Een uitverkochte hal, dus de sfeer was geweldig."

Volgend seizoen

Volgend seizoen is hij trainer, maar nu is hij nog vooral fan. "Het is een goed team met leuke speelsters. Ik kan ze beter leren kennen. Echter ga ik er niet te veel inhoudelijk naar kijken, omdat ik vorig jaar weleens tegen ze heb gespeeld als coach. Ik ga er vooral van genieten, want ik denk dat het echt leuke potjes gaan worden. "

Kansen tegen Utrecht

De talentvolle trainer denkt dat het team op dezelfde hoogte staat als Booleans/ VV Utrecht. "Ik zie een hecht team dat fysiek heel sterk is, die hoge pieken kunnen hebben. Maar aan de andere kant heeft Utrecht ook een sterk team."

Aan een voorspelling wil Reitsma zich dan ook niet wagen, omdat dat alleen maar voor meer druk zorgt.

Volgens Nynke Oud liggen er zeker kansen voor haar team. "Het gaan spannende potjes worden, gezien de historie tussen beide ploegen dit seizoen. Het zal afhangen van de vorm van de dag en wie er het beste met de druk kan omgaan."

