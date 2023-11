Friso Sneek vs Hollandse Pot Enzo VV Utrecht topper derde ronde nationale beker

SNEEK-In de volleybalstudio van Tijd Voor Volleybal in Utrecht vond de loting plaats voor de nationale beker en die leverde dadelijk bij de dames al een sensationele partij op: de dames van regerend landskampioen Friso Sneek treffen Hollandse Pot Enzo VV Utrecht. Een mooi affiche in een vroeg stadium in de nationale beker.

Op 2 december Sneker Sporthal

De wedstrijd is een herhaling van vorig jaar toen beide teams elkaar in de halve finale troffen en de Domstedelijken zich plaatsten voor de finale waarin men uiteindelijk verloor van Sliedrecht Sport. De dames van Friso Sneek kunnen zich de borst alvast nat maken voor een spectaculair duel dat op 2 december in de Sneker Sporthal gespeeld zal worden. Erik Reitsma: “Tegen Utrecht. Meteen een topploeg in onze eerste ronde. Ik ben blij dat we thuis spelen”, zegt hij.

Schrikken

De loting werd verricht door presentator Jeffrey Klok tezamen met Dieuwke Kramer, die beide topploegen even liet “schrikken” en dus aan elkaar koppelde in deze ronde van de vaderlandse beker.

Bron: VC Sneek