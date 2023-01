Friso Sneek verwelkomt Eline Geerdink met Friese oranjekoek

SNEEK-Eline Geerdink is voor de rest van het seizoen speelster van de dames van Friso Sneek. De midaanvalster komt per direct over van Eurosped dat zich moest terugtrekken uit de vaderlandse competitie. Trainer/coach Harry van den Brink is blij met de Geerdink: “Zij is een zeer welkome versterking voor ons mede omdat we op de midpositie met blessures te maken hebben”. Rixt van der Wal kampt met een knieblessure en Lieze Braaksma en Sietske Osinga zijn op afroep beschikbaar en kunnen niet maximaal trainen.

Volleybalcarriére

De inmiddels 22-jarige Geerdink startte haar volleybalcarriére bij Set Up in Ootmarsum en speelde als laatste bij Eurosped. De naar Sneek verhuizende wonende midaanvalster studeert in Enschede aan het Saxion waar ze hoopt binnenkort haar studie podotherapie succesvol af te ronden.

Leuk en fijn team

De 1/97 meter lange Eline Geerdink die sinds 2016 in de eredivisie speelt en ook voor het Talentteam en Apollo 8 uitkwam, is blij met haar komst naar de Friese topclub. “Vorige week heb ik voor het eerst getraind en dat beviel me uitstekend. Het is een heel leuk en fijn team. Ik ben echt meteen opgenomen in de groep. Echt fantastisch”, vertelt ze.

Ambitieus is de lange aanvalster zeker. “Binnen het volleybal wil ik me blijven ontwikkelen en lang van vaste waarde zijn. Daarnaast natuurlijk ook kunnen genieten van het spel.” Friso Sneek is blij met een speelster met zo'n gezonde instelling die past bij de doelstelling van de club: meedoen om het landskampioenschap en de beker winnen.

Oranjekoek en spekpannenkoeken

Geerdink kon meteen al met een bekende Friese traditie kennis maken, want namens het bestuur van VC Sneek werd ze verwelkomd met een stuk onvervalste oranjekoek en mocht ze als verrassing haar favoriete gerecht in ontvangst nemen: spekpannenkoeken met stroop.

Bron: VC Sneek