Friso Sneek speelt om Noord-Oost Nederland Cup

SNEEK-De dames van Friso Sneek spelen in het kader van de voorbereiding van de competitie om de Noord-Oost Nederland Cup. Dit idee werd gelanceerd omdat de competitie drie weken later dan gepland een aanvang neemt. De FIVB heeft namelijk een stokje voor het feit gestoken om de competitie al op 1 oktober te laten starten. In verband met het WK dat in Nederland wordt gehouden ging de wereldbond niet akkoord met een vervroegd startschot van de competitie.