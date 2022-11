Friso Sneek snelt naar makkelijke zege op Eurosped 3-0

SNEEK- De enige remedie om de nederlaag van vorige week tegen Voltena weg te spoelen was een klinkende zege op Eurosped en daarin verzaakten de dames van Friso Sneek allermist. In een loeivolle Sneker sporthal werden de gasten in drie sets van het tapijt getimmerd met de alleszeggende setstanden 25-20, 25-13 en 25-8. ”Beetje gespannen begin, logisch met zo’n volle hal en de nederlaag van vorige week in het achterhoofd, maar met steeds meer controle en een uitmuntende serve hebben we het prima gedaan, ”aldus een opgeluchte Harry van den Brink.

Ideaal decor

Het was Super Saturday in de Sneker Sporthal en dat was goed te merken. Buiten de hal stond het mudjevol met auto’s en in de hal moest het publiek een beetje inschikken. Een ideaal decor dus voor een lekkere pot. Het publiek was sowieso al opgewarmd, want de heren van VC Sneek speelden in een sfeervolle coulisse een prima wedstrijd tegen nummer laatst Plainwater Donitas en zetten de toon voor nog meer Sneker succes.

Tegenstander weg geserveerd

Dat kwam er ook, want Friso Sneek liet er met name in set drie weinig gesprekstof over bestaan wie vandaag de sterkste was. ”In de derde set hebben we Eurosped helemaal weg geserveerd. Nynke en Lysan stuurden ze helemaal het bos in.”, aldus Van den Brink trots, die zijn basisteam het vertrouwen gaf en nauwelijks zijn wissels hoefde te gebruiken. Alleen Rixt Scholten betrad even de arena. Voor het overige kon Van den Brink de regie gerust overlaten aan spelverdeelster Nynke Oud en haar ploeggenoten. In de eerste set duurde het even voordat de Friezinnen de schroom van zich afgooiden, maar dat volgens Harry van den Brink ook wel een reden. “Ze wilden te graag. Het liefste met een actie twee punten scoren”, zag hij. Hierna volgde een suprematie van Friso Sneek dat in iets meer dan een uur met drie punten de catacomben kon opzoeken.

Makkelijke triomf

Door deze vrij makkelijke triomf op de gasten uit Vroomshoop behoudt Friso Sneek de aansluiting met de topploegen na een derde van de competitie met 12 punten uit zeven gespeelde wedstrijden. Indien de Snekers vorige week geen steken hadden laten vallen bij Voltena had men op een keurige tweede plaats gestaan. Sliedrecht lijkt al redelijk los, maar niets zo onvoorspelbaar als deze competitie waarin Eurosped teleurstellend voorlaatste staat voor FAST.

Hatelijke nul bij FAST

Komend weekend wacht het puntloze FAST dat geplaagd wordt door blessures en er ongetwijfeld op gebrand is om van de hatelijke nul af te komen. Op woensdag 30 november kunnen mensen werkend op onregelmatige tijden nog hun diensten omzetten om de gang naar de Sneker Sporthal te maken. Dan ontvangen de dames van Friso Sneek namelijk Sudosa Assen met oud Sneekspeelsters Danique Aardema en Paula Boonstra.

Bron: VC Sneek