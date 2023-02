Friso Sneek snelt in volle Sneker Sporthal naar eenvoudige triomf op FAST

SNEEK - De dames van Friso Sneek hebben hun thuisduel tegen ARBO/FAST Rotterdam vrij eenvoudig over de finish kunnen trekken. De ploeg van Harry van den Brink liet met 25-11, 25-18 en 25-15 duidelijk merken dat het verschil tussen de nummer drie en de nummer laatst ook in de praktijk overeenkomstig de stand was. Na de happening van de heren van VC Sneek was dit een lekker toetje na een zeer inspirerende volleybalmiddag in de Sneker Sporthal.

Klaterend applaus

Inspirerend was het zeker want de hal puilde weer ouderwets uit. Gadegeslagen door voormalige spelers van Animo en Olympus werden de dames extra gemotiveerd om de partij tegen FAST tot een goed einde te brengen. Na iets meer dan uur kon de thuisploeg een klaterend applaus in ontvangst nemen.

Een rotatie

Van den Brink startte in zijn basis met Rixt van der Wal op de midpositie. De aanvalster speelde anderhalve set en werd daarna vervangen door de nieuwe aanwinst Eline Geerdink. “Rixt zou een set spelen, maar ze had aan het net maar een rotatie gehad en zes keer geserveerd. Vandaar dat ik haar heb laten”, verklaarde de trainer/coach die begon met dezelfde Rixt van der Wal, Anniek Siebring, Nynke Oud, Britt Schreurs, Anlène van der Meer, libero Geldou de Boer en later ook o.a. Rixt Scholten en Iris Oosterbaan in het veld bracht.

Anniek Siebring

De suprematie in de eerste set was duidelijk getuige de 25-11 zege. Geen misselijke standen op eredivisieniveau van de Snekers die de gasten flink in de tang hadden. Met een harde klap van Anniek Siebring werd er van kant gewisseld. De blonde aanvalster had het sowieso aardig op de heupen, want ze sleepte in de derde set haar team door een wat pittige fase heen toen FAST met 8-10 voorsprong.

Visitekaartje

In de tweede set betrad Eline Geerdink de arena en via een killblok en een rake midaanval gaf ze meteen haar visitekaartje af. De voormalige speelster van Eurosped voelt zich al als een vis in het Friese volleybalwater. Met 25-18 was het reliëf al snel klip en klaar.

Initiatief

In de slotset mocht FAST, dat fuseert met Activia, even van een voorsprong genieten getuige 4-6, 6-8 en 8-10. Het gemak waarmee de Snekers het initiatief weer namen was saillant. De gasten waren aanvallend te bedeesd en tegen slaghouten als Anlène van der Meer en Britt Schreurs bleek de ploeg van Jacek Ziemba niet bestand. (25-15)

Volleybaltempel

Een overduidelijke 3-0 triomf voor Friso Sneek dat zich voor de wedstrijd al geplaatst had voor de kampioenspoule. Er resten nog twee partijen: woensdag de noordelijke derby tegen Sudosa dat aast op een plaats in dezelfde kampioenspoule en op 11 februari een mooi affiche. Dan komt landskampioen Sliedrecht Sport naar de Sneker volleybaltempel voor ongetwijfeld weer veel publiek.

Bron: VC Sneek