Friso Sneek richt zich na Nederlandse titel op nieuw volleybalseizoen

De volleyblaldames van Friso Sneek zijn na een bloedstollende finalereeks in de eigen Sneker arena Nederlands kampioen geworden door VV Utrecht met 3-1 te verslaan. Daardoor keerde de trofee na acht jaar weer terug naar de Waterpoortstad al ging dat niet zonder slag of stoot. Een vijfde wedstrijd moest de beslissing brengen in de volgepakte thuishal en na deze triomf mag de Sneker formatie van de scheidende trainer/coach zich Neerlands beste volleybalploeg noemen.

Het seizoen van de Friese ploeg mag gerust opmerkelijk worden genoemd. Voor het begin van de competitie werd pas een nieuwe trainer gevonden in de persoon van Harry van den Brink, omdat Vera Koenen afhaakte. Van den Brink had een week bedenktijd nodig, omdat hij eerst zou stoppen met trainen. Na het hoofdtrainerschap bij EVV uit Elburg. Het aanbod uit Sneek was echter te verlokkend om het mooie avontuur niet aan te gaan. Een spannende missie omdat Van den Brink geen ervaring had met het trainen van dames op het hoogste niveau.

Een ware apotheose

”Er stond vanaf het begin al een prima basis met slechts negen speelsters, maar door de komst van Anlène van der Meer, Pleun van der Pijl en Marianne het Lam-Scholten en later iris Oosterbaan en Eline Geerdink hadden we toch een kwalitatief sterke selectie”, aldus Van den Brink.

De Sneker brigade werd direct al tot kampioenskandidaat gebombardeerd, maar Van den Birnk en zijn technische staf temperden deze verwachtingen. “We willen spelen voor de prijzen”, klonk het diplomatiek. Later veranderde dit en verkondigde Van den Brink openlijk dat hij met zijn meiden voor het landskampioen zou gaan. Nadat men in de reguliere competitie als derde was geëindigd en in de play-offs VV Utrecht achter zich liet, mochten de Snekers een ware battle uitvechten met de Domstedelijken in een ware apotheose om het landskampioenschap.

Het werd een onvervalste slijtageslag want beide teams gaven elkaar in de thuiswedstrijden geen duimbreedte toe. De vijfde wedstrijd in de eigen volleybaltempel, die stijf uitverkocht was met 1500 volleybalenthousiastelingen, bracht uiteindelijk de ontknoping met het landskampioenschap voor Friso Sneek. De laatste geslagen bal van Britt Schreurs op matchpoint leidde tot een oase van vreugde bij speelsters en publiek.

Lach en een traan

De huldiging in Sneek op het bordes heeft inmiddels plaatsgevonden, onder de belangstelling van velen. Voor een aantal mensen was het ook een huldiging met - naast een ferme lach – een fikse traan. Trainer/coach Harry van den Brink gaat namelijk via de voordeur van zijn volleybalpensioen genieten; zijn secondant Jurjen de Jong gaat na een lustrum zich op andere zaken richten en de speelsters Anlène van der Meer, Lisan Siemonsma, Eline Geerdink en Anne Marije Assink zijn het komende seizoen ook niet meer in de rode tricots te verafgoden. Marianne het Lam-Scholten is in blijde verwachting en neemt eveneens afscheid.

Van den Brink wordt opgevolgd door Erik Reitsma. De club is blij met de komst van deze talentvolle trainer die al in een vroeg stadium kon worden vastgelegd. De selectie is inmiddels voor het grootste gedeelte ingevuld. Fleur Wiersma keert terug uit de Verenigde Staten en zal bij de Friezinnen aansluiten. Verder komt Nynke Hofstede van Regio Zwolle over. Tevens maakt Annika de Goede de stap naar Sneek. Zij speelde in Amerika bij de universiteit van Hawaï en speelde voor haar vertrek naar de States voor het Talentteam. Vanuit het tweede sluit Sjanet Wijnia aan en samen met Geldou de Boer trekt zij het witte liberoshirt aan. Daarmee telt Friso Sneek voor het komend seizoen dertien speelsters.

Groen licht Europees avontuur

Natuurlijk worden ook de woorden ‘Europees volleybal’ frequent genoemd, maar dan moeten de noodzakelijke financiën wel aanwezig zijn. “Daar zijn we ons ook terdege van bewust,” zegt Koos Nederhoed, adviseur ontwikkeling en deel uitmakend van het bestuur. “We willen het dolgraag en we hebben alles in het werk gesteld om dit te kunnen realiseren. We zijn enorm blij groen licht te kunnen geven om deel te nemen in de Challenge Cup”, meldt hij verheugd. Er is nog een kleine hobbel, want de Europese volleybalbond, de CEV, moet het verzoek van twee teams - ook Sliedrecht Sport als bekerwinnaar gaat zich inschrijven voor deze Challenge Cup - nog goedkeuren. “Dat is echter nooit een probleem geweest, hebben we van de Nevobo vernomen en we gaan er dan maar vanuit dat het goed afkalft”, aldus Nederhoed.

Slotakkoord

Harry van de Brink breekt met zijn prestaties een opmerkelijk record. Hij stond voor het eerst aan het roer bij een eredivisieclub dames en neemt na een jaar afscheid met de felbegeerde landstitel. Een spannend meisjesboek en een opmerkelijk mooi palmares. Van den Brink genoot elke minuut van de dag van zijn trainerschap ondanks de lange dagen. “Het is het allemaal dubbel en dwars waard geweest en vrouwen trainen is niet zo moeilijk, hoor. Je kunt zien waartoe dat geleid heeft”, aldus de altijd nuchtere en rustige Van den Brink in zijn slotakkoord.