Friso Sneek richt alles op tweede duel na nederlaag tegen PVK Olymp Praha

SNEEK- De eerste kennismaking met het Europees volleybal is de dames van Friso Sneek niet goed bekomen. In de goed gevulde Sneker Sporthal was het Tsjechische PVK Olymp Praha in dit duel duidelijk een maatje te groot getuige de setstanden 25-14, 25-15 en 25-22, maar de Snekers weten ook dat woensdagavond men gewoon weer op nul nul begint. “Passing en serve waren op orde bij ons alleen Olymp stond verdedigend als een huis”, zei Erik Reitsma en daarmee gaf hij de feiten goed weer. Zijn ploeg rest eerst een 3-0 of 3-1 zege en dan winst in de zogenaamde golden set.

Budgetten

Het Sneker publiek had toch in grote getale de eigen volleybaltempel gevonden. Blijkbaar toch nieuwsgierig naar de verrichtingen van de dames van Friso Sneek die debuteerden in de Challenge Cup. Opponent PVK Olymp Praha, de nummer zes van Tsjechië tegen de landskampioen van Nederland. Dat zou toch moeten kunnen zou je denken alleen hebben de gasten wel een budget dat torenhoog boven die van de Snekers uittorent. En ook in het volleybal is het een logica van de bovenste plank dat hoe hoger de budgetten reiken hoe meer aanwezig potentieel er is.

Duidelijk statement

De gasten zetten Friso Sneek vanaf het begin onder enorme druk. Het was met name frustrerend hoe sterk de Tsjechische verdediging was. “Elke bal zat wel een hand onder”, zag ook Erik Reitsma. In de vaderlandse competitie is het meestal na twee aanvallende acties raak, maar Brit Schreurs en Anniek Siebring kregen vaak een killblock tegenover zich. Dat noopte de trainer/coach al gauw tot enkele wissels ook met Fleur Wiersma, Annika de Goede en Iris Oosterbaan in de gelederen. Met 25-14 gaf de ploeg uit Praag een duidelijk statement af.

Vernuft

In de tweede set startten de Snekers voortvarend getuige de 5-1 voorsprong maar de nummer zes van Tsjechië liet zien waarom men over meer vernuft beschikt. Via 6-6, 7-8 en 8-13 werd een flink gat geslagen wat uiteindelijk uitmondde in een 16-25 setzege.

Demarrage

Ook in de derde set een voortvarend begin van Friso Sneek. Met name de aanvallende impulsen van Pleun van der Pijl - prima op dreef- zorgden voor een 7-1 voorsprong. Maar tegen deze opponent moet je voor elk punt blijven gaan en kun je je geen fouten veroorloven. Op 16-16 zette Olymp weer de demarrage in voor een 16-21 voorsprong: serve en aanval gaven de doorslag. Rixt van der Wal kreeg nog de handen op elkaar voor een snoeide smash maar ook dat bleek niet genoeg voor een triomf in de derde set.Friso Sneek mocht nog even hopen al was de winst in de derde set voor de Praagse ploeg. (20-25)

Vol vertrouwen

Teleurstelling uiteraard bij Friso Sneek maar ook de wetenschap dat een dag later er een opdracht is: winnen met 3-0 of 3-1 en dan opgaan voor de golden set. Reitsma en zijn team zijn vol vertrouwen. “We deden niet veel fout vandaag en hebben er alle vertrouwen in dat we woensdag beter voor de dag komen en het de Tsjechen het vuur aan de schenen kunnen leggen”

Uiterste krachtsinspanning

Hopelijk weet het publiek andermaal hun favorieten aan te moedigen. Dat laatste verdienen de Sneker meiden die alles gegeven hebben en zich nu moeten opladen voor een uiterste krachtsinspanning. Wanneer de Friese ploeg de eerste set binnenhaalt, dan gaat het nog spoken in de Sneker Sporthal en zal moeten blijken hoe sterk de gasten zijn. De dames van Friso Sneek zijn er in ieder klaar voor!

Bron: VC Sneek