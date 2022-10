Friso Sneek overtuigt met klinkende triomf op VC Zwolle Topvolleybal

Thuiswedstrijd

Trainer/coach Harry van den Brink begon deze eerste officiële thuiswedstrijd met Anniek Siebring, Nynke Oud, Rixt van der Wal, Lisan Siemonsma, Rosa Entius, Britt Scheurs en libero Geldou de Boer. Opponent Zwolle presenteerde zich in vergelijking met vorig seizoen met een fiks aantal nieuwe aanwinsten. Nynke Hofstede keerde terug uit België, Tess de Vries kwam over van Apollo 8 en jeugdinternational Nicole van der Vossen maakte de overstap vanuit Team 24 naar de Zwollenaren.

Goede servicebeurten

De dames van Friso Sneek serveerden in de eerste set uitermate sterk wat resulteerde in veel fouten aan Zwolse kant. (25-14) In het vervolgstuk kwamen de gasten wat beter in het ritme, maar dat niet genoeg om de setwinst binnen te slepen. (25-21). Ondanks een gelijk opgaande strijd in derde set tot 13-13 sloeg Friso Sneek het bekende gaatje en door een paar goede servicebeurten rolde er toch een ruime 25-18 zege uit de bus.

Veel energie

Midspeelster Rixt van der Wal genoot van het eerste thuisoptreden. “Het voelde goed en er zit veel energie in het team. Door een paar slordige foutjes lieten we Zwolle nog wat komen. Als we dit vermijden dan komt er nog mooier volleybal uit. Dus nog genoeg om in te groeien en dit resultaat geeft veel vertrouwen aan de speelsters die er staan”, aldus de Friese midaanvalster.

Prima zege

Ook trainer/coach Harry van den Brink kon een tevreden blik niet onderdrukken. “ Goede servedruk, beetje slordig in de middenfase tweede en derde set maar uiteindelijk prima zege”, somde de Hattemer roerganger op. “En vergeet ook onze sfeervolle hal niet”, voegde hij eraan toe .

Bron: VC Sneek

Foto: Lieuwe Bosch