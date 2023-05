Friso Sneek opnieuw onderuit in Utrecht - Strijd om de landstitel nog niet beslist

UTRECHT - De volleybaldames van Friso Sneek zijn er vanmiddag in Utrecht niet in geslaagd de landstitel te pakken. In een zinderend gevecht boog Sneek een 0-2 achterstand in sets om naar 2-2. Maar de beslissende 5e set ging in sportcentrum De Galgenwaard toch weer naar v.v. Utrecht. Setstanden: 25-18, 25-23, 24-26, 23-25, 15-12.

In de Best-Of-Five is de stand nu 2-2 en dat betekent dat er een vijfde en dus beslissend duel nodig is om de strijd om het Nederlands kampioenschap te beslechten. Deze wedstrijd zal volgende week in een ongetwijfeld bomvolle Sneker Sporthal plaatsvinden.

Later meer over de wedstrijd van vandaag in Utrecht....