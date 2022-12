Friso Sneek omzeilt lastige klip in Apeldoorn (0-3)

APELDOORN - De volleybalsters van Friso Sneek hebben het zondagse duel tegen Draisma Dynamo in drie sets beslist. In de akelig lege Dynamohal met afgerond zo’n vijftig toeschouwers werd de ploeg van Arjan Schimmel in een uur en twintig minuten met de maximale score aan de kant geschoven waardoor de Snekers de derde plaats nog steviger in handen hebben. Het was al weer de vierde zege op rij van Friso Sneek.

Cliché

Trainer/coach Harry van den Brink moest zich na twee sets toch even flink in zijn armen hebben geknepen want wie het laatste punt maakt op 24 wint de set is een cliché. Dat bleek in de eerste twee sets met name want pas in de slotfase toonden zich de bezoekers echte killers.” We starten in de eerste set toch wat ingetogen, komen met 12-6 achter en trekken het aan het eind dan toch heel netjes recht, ”aldus Van den Brink.

Tikkie te laat

Hij startte met de bekende basis Britt Schreurs, Nynke Oud, Rixt van der Wal, Rosa Entius, Lisan Siemonsma, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer. In de openingsset waren de bezoekers aanvankelijk even net even een tikkie te laat: Stapje verkeerd, bal uitgeslagen, doeltreffende aanval Dynamo, zag Harry van den Brink aan de zijlijn die zijn team langzamerhand meer grip op de geelhemden zag krijgen. Via 20-20 kwam de Waterpoortformatie bij 23-24 op voorsprong en toonde geen genade. (23-25). Tja, de wetten van de volleybalsport: wie het laatste punt maakt wint, ondanks de achterstand steeds.

Moraal geknakt

Ook in de tweede set zette Dynamo de toon. Via 10-8, 15-11 had de nummer zes van de ranglijst de meeste controle, maar de Friezinnen knokten zich fantastisch terug. Pakten op 21-10 de voorsprong en gaven die ook niet meer uit handen met 25-21. Daarmee was het moraal bij de ultrajonge fris spelende ploeg van Arjan Schimmel wel geknakt. Friso Sneek nam de regie over. Met name Rixt van der Wal kegelde er akelig op los en freewheelden de Snekers comfortabel van 6-2 naar 18-10. Ondanks een paar missers werd de partij op 23-19 middels een score van Anlène van der Meer en een dakje van Lisan Siemons professioneel uitgespeeld.

Stabiliteit

Drie punten dus voor de blauwhemden die tijdens de Noord Oost Cup de ploeg uit Apeldoorn nog van het veld veegden. “Dynamo is groeiende en het duel toen was geen natuurlijk geen maatstaf voor het verdere verloop”, zag Harry van den Brink. Ook zijn team maakt stappen. De basis is breed en het feit dat hij vrijwel met dezelfde spelers kon beginnen en eindigen zegt wel iets over de stabiliteit. Komende zaterdag wacht een mooi duel tegen Apollo 8, de huidige nummer vier die in Europees verband in de Golden Set van Porto het onderspit dolf. Dan is het alle hens aan dek en moet de bank in opperste staat van paraatheid zijn.

Bron: VC Sneek