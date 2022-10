Friso Sneek niet te stuiten tijdens eerste editie Noord Oost Cup 2022

SNEEK- De dames van Friso Sneek lieten er zondag tijdens de eerste editie van de Noord Oost Cup Nederland overduidelijk geen gras over groeien waar de cup thuishoort: namelijk in de Waterpoortstad zelf. Het team van trainer/coach Harry van den Brink had weinig moeite om debutant Visser Sudosa/Desto Assen erop te attenderen dat de thuisequipe in de Sneker Sporthal toch wel een fikse maat te groot was voor de Drentse afvaardiging. De Snekers hadden nauwelijks een uur nodig om de champagne uit de flessen over te mogen gieten in de Cup met de grote oren via 25-19, 25-18 en 25-11.

Voldoening

“Mooi volleybal en volle hal weer.” Rients Jorna, al jaren vrolijk gastheer in de Sportlounge bij de thuisclub, zag het met heel veel voldoening aan. Die voldoening was ook terecht. Het spel op de vloer was een lust voor het oog en de een na de andere combinatie vloog de Assenaren om de oren. Wellicht iets voor Alfred Schreuder om een belletje richting technische staf van VC Sneek te doen in het kader van creativiteit en effectiviteit? vroeg iemand gekscherend zich af.

Harry van den Brink zat dan ook te genieten van ‘zijn meiden’. “We beginnen gretig, paar slordigheden maar daarna veel servicedruk en gevarieerde aanvallen”. Dat laatste was inderdaad het geval en met dit creatieve aanvalswerk werd de Asser opponent met de bovenstaande setstanden naar de Drentse hoofdstad retour gestuurd waarin oud VC Sneek speelster Paula Boonstra geblesseerd moet toekijken.

Pittige opponenten

De dames van Friso Sneek lijken keurig op tijd klaar te zijn voor de competitie die zaterdag begint met een uitwedstrijd tegen Apollo 8. Meteen al een zware en daarna volgen nog meteen drie pittige opponenten. Na die serie heeft de ploeg van Harry van den Brink meteen een aardige graadmeter achter de rug want Sliedrecht, Zwolle en Utrecht zijn dan al de revue gepasseerd.

De selectie is in ieder geval meer dan op peil. Met Marianne het Lam- Scholten beschikken ze over een brok aan ervaring op de mid erbij naast youngster Rixt van der Wal en Lisan Siemonsma. De terugkeer van Anlène van der Meer geeft extra cachet op de diagonaal en de 1.95 lange Pleun van der Pijl is zeker een welkome aanwinst. De 17-jarige Alkmaarse kwam er in de derde set in en testte meteen even het nieuwe Sneker centre court dat de mokerslag blijkbaar makkelijk kon verwerken. Ook de overige speelsters kregen allemaal speeltijd.

Trainingsarbeid

Complimenten dus alom van de Hattemer. “Duimpjes voor de samenwerking en slagvaardigheid van de deelnemende teams aan deze cup. De beker staat in Sneek. Een mooie prijs alvast en geeft alle trainingsarbeid een lekkere boost.“

Bron: VC Sneek