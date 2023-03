Friso Sneek na bloedstollend gevecht in vijf ten onder tegen VV Utrecht

SNEEK - De tranen na afloop aan Sneker kant vloeiden rijkelijk. Begrijpelijk, want de formatie van Harry van den Brink was nog nooit zo dicht bij het eerste ultieme doel: de bekerfinale in ’s-Hertogenbosch tegen Sliedrecht Sport. De Friso Sneek dames verloren in een enerverende thriller nipt van VV Utrecht in een duel waarin alle elementen die volleybal zo spectaculair maken de revue passeerden.

Enorme veerkracht

Superlatieven waren er te weinig: een ware thriller, een kokende en uitverkochte Sneker Sporthal op een woensdagavond (!), een Friso Sneek dat enorme veerkracht toonde en een drietal merkwaardige beslissingen van de arbitrage die zo hun stempel op de wedstrijd drukten aan het eind van de vierde set en in de vijfde set.

Opdracht: winnen

Voor de thuisploeg was de opdracht duidelijk: winnen in drie of vier sets en dan zou het karwei geklaard zijn. Daar leek het aanvankelijk niet op. De roodhemden starten nerveus in d eerste set. Met Britt Schreurs, Nynke Oud, Rixt van der Wal, Lisan Siemonsma, Anlène van der Meer, Anniek Siebring en libero Rixt Schoten. In het team ontbraken Eline Geerdink vanwege studieverplichtingen en de vaste libero Geldou de Boer bewoog zich naast het veld op krukken. Ze raakte bij de vorige wedstrijd geblesseerd aan de knie.

Magische krachten

Friso Sneek kwam even met 2-0 voor maar kregen vervolgens een serie van acht punten van spelverdeelster Ana Rekar om de oren. Sneek zelf aanvallend fouten makend zat op dat moment op slot. Twee time-outs van Harry van den Brink deden wonderen. Op 18-23 leek de set gespeeld maar vervolgens kwamen de magische krachten bij Sneek boven. Een apotheose waarin menigeen zijn hart vasthield en Anlène van der Meer en Lieze Braaksma op 29-28 voor de setwinst zorgden door een perfect blok te plaatsen.

Flow

In de tweede set trok Friso Sneek alle registers open. De ploeg zat in een flow en alles lukte. Met name blokkerend stond het als de bekende Friso muur en met 25-15 leken de deuren half open richting finale.

Brede selectie

Utrecht is echter een vechtersploeg en beschikt over een brede selectie. Ali Moghadassian wisselde twee speelsters en kreeg zijn team weer aan de praat. Bij Sneek sloop de onzekerheid in de ploeg en met 19-25 vochten de gasten zich terug in de wedstrijd.

Antenne

De vierde set kun je categoriseren als spannend waarbij beide teams elkaar niets toegaven. In de memorabele slotfase sloeg Anlène van der Meer via het blok de bal op de antenne en tot ieders verbazing werd het punt aan de bezoekers toegekend die ook zo het extra punt verzilverden: 24-26.

Dikke touché

Een golden set. Het maximaal haalbare voor Friso Sneek. De Friezinnen hadden nog duidelijk de mentale klap van het eind van de vierde set nog iet verwerkt en liepen tegen een 4-7 achterstand aan. Men vocht zich terug in de wedstrijd ondanks twee discutabele beslissingen. “Volgens mij zag de halve hal wel dat het een dikke touché was, ”zei Anniek Siebring. Ondanks een 11-14 achterstand toonde de brigade van Harry van den Brink een ongelooflijke vechtersmentaliteit. Men kwam terug tot 14-14 had, vervolgens geen matchpoint en zag het schip stranden op 15-17 toen een moegestreden Anniek Siebring de bal uit sloeg.

Reclame

Een bittere pil voor de Friso dames die zich uitstekend gepresenteerd hebben. Reclame voor het volleybal, een fantastische wedstrijd, met veerkracht gespeeld, maar uiteindelijk wel exit bij het bekertoernooi. Voor Harry van den Brink en zijn technische staf rest een kort tijdsbestek om de scherven weer bij elkaar te rapen want zo’n nederlaag hakt er behoorlijk in. Komende zaterdag wacht de competitie weer en dan mogen de Friso dames andermaal tegen VV Utrecht aantreden.

Bron: VC Sneek