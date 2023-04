Friso Sneek met anderhalf been in finale na zege op Apollo 8

BORNE - Kan het nog misgaan? Tja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen misschien. Formeel nog een punt en dat in thuisduels voor de boeg tegen Sudosa en Sliedrecht Sport. “Kat in het bakkie”, zegt de kenner na de triomf van Friso Sneek dat in het hol van de leeuw met 1-3 van Apollo 8 won en het weekend tot een extra mooi volleybalfeest maakte na het kampioenschap van heren 1.

Oppermachtige gasten

De houding van Apollo 8 coach Thijs Oosting was veelzeggend: de gedreven roerganger stond in de vierde set met zijn handen in de zij en zag dat zijn team geen oppositie van importantie aan de Friese ploeg kon bieden. Voor zijn team restte nog een laatste kans maar die gelegenheid werd door de oppermachtige gasten om zeep geholpen. Een prachtige zege voor de ploeg van Harrie van den Brink waardoor zijn team de finale eigenlijk niet meer kan ontgaan, want de voorsprong op VC Zwolle bedraagt zes punten.

Zeer gedreven

Met veel zelfvertrouwen reisden de Snekers naar Borne af al wist men ook dat men een gemotiveerd Apollo 8 zou aantreffen. De ploeg uit Borne kon nog aanspraak maken op een tweede finaleplaats en daarom moest er maximaal gewonnen worden. Ook echter bij winst zou de ploeg afhankelijk geweest zijn van de resultaten van Friso Sneek. Daarover hoeft de Overijsselse ploeg niet meer na te denken want in de eigen Veste werd de thuisclub naar een viersets nederlaag gespeeld door een zeer gedreven Friso Sneek.

Appeltje

De gasten hadden blijkbaar nog een appeltje te schillen met Apollo 8. In de eerste competitiewedstrijd zegevierden de Friezinnen in vijf sets en in Sneek maaide Apollo 8 Friso Sneek het gras voor de voeten weg en dompelde hen in lichte rouw. Zover kwam het zondagmiddag niet, want de blauwhemden lieten zich als de bekende kat niet de bel aanbinden.

Ace

Al in de eerste set zetten Britt Schreurs. Anlène van der Meer, Rixt van der Wal, Anniek Siebring, Lisan Siemonsma en libero Rixt Scholten de puntjes op de i met 25-16 met Anlène van der Meer die op 24 een ace produceerde. Apollo 8 haalde haar gram met 25-18, maar Friso Sneek toonde zich in de slotfase van de derde set de koele kikker. Met daarbij Rixt van der Wal als niet te passeren blok en Anniek Siebring als degene die het 25-ste punt binnensloeg. (23-25). Met deze mooie voorsprong in het achterhoofd begon Friso Sneek fel in de vierde set en liep al snel weg naar 9-16 om niet meer in de problemen te komen en met 13-25 te winnen.

Met de overwinning verschaften de Snekers zich een ideale positie om met veel vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet te zien. Zaterdag komt Sudosa Assen naar de Sneker en de gasten kunnen onbevangen de strijd aangaan. Wanneer Friso Sneek twee sets wint, is de finale in ieder geval veilig gesteld. Iets waar met smart naar wordt uitgezien.

Bron: VC Sneek