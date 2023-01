Friso Sneek medekoploper na triomf op Peelpush: 0-3

MEIJL- De dames van Friso Sneek zullen met een tevreden gevoel de stand op de ranglijst aanschouwen de komende dagen, want de Snekers zijn door de triomf op Peelpush en het verlies van Booleaans VV Utrecht nu ineens medekoploper van de eredivisie geworden. Daarbij wel in het achterhoofd houdende dat Sliedrecht Sport nog een duel tegoed heeft en de Sneker formatie met een punt kan passeren. Feit is echter wel dat de huidige stand aangeeft wat de aspiraties van Friso Sneek zijn: meedoen om het landskampioenschap.

Favoriet

Dat is onmiskenbaar een feit. De formatie van Harry van den Brink werd sinds het begin van de competitie als een van de favorieten bestempeld. Steeds konden de Friezinnen in de schaduw meeliften, maar door de triomf in het Limburgse land en doordat ook de andere teams binnen een week punten verkwanselden, zijn de Snekers nu gestadig in de ranglijst geklommen.

Paradoxaal

Zoals gememoreerd in de vorige verslaggeving was de duur van de wedstrijd langer dan de busreis. Die bedroeg drie uren vice versa terwijl de partij iets meer dan een uur in beslag nam. Dat is wat paradoxaal maar als je met 0-3 wint en geen moment in gevaar bent geweest dan smaakt een overwinning altijd naar meer. Een Limburgse vlaai met de Friese tanden erin smaakt dan altijd als een ware Ketellapper.

Juiste spoor

Harry van den Brink stuurde zijn basis Lisan Siemonsma, Nynke Oud, Lieze Braaksma, Rosa Entius, Britt Schreurs, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer de Meijelse wei in. De Hattemer coach hoefde aan de kant geen opvallende toeren uit te halen om zijn ploeg in het juiste spoor te houden. In de eerste set gingen de Snekers meteen fel van start via 1-5, 4-15 en 11-17 en zetten een duidelijke 15-25 neer. In de tweede set had Peelpush iets meer in de melk te brokkelen. De nummer zes van de ranglijst moet het in aanvallend opzicht veelal van de linkhandige Celine Keijsers hebben die ook veelvuldig bediend werd. Friso Sneek accelereerde halverwege naar 15-21 en had geen moeite om de tweede set in winst om te zetten. (16-25)

Doortikbal

Ook in de derde set hetzelfde spelbeeld. Friso Sneek in aanvallend opzicht veel sterker en veel creatiever in de aanvalspatronen. Peelpush had nog even de ijdele hoop om aan te klampen tot 22-24 maar een kiene doortikbaar van Nynke Oud bezegelde het lot van de thuisploeg. “We waren in de eerste set goed en strak begonnen, tweede set iets te slap en in de derde set goed geserveerd en mooie oplossingen gezocht, ”aldus een tevreden coach.

Elstartje

De Waterpoortstadbewoners komen komende donderdag in actie voor de beker in Apeldoorn tegen Draisma Dynamo en spelen zaterdag thuis tegen Voltena. Tegen dit team heeft Friso Sneek nog een Elstartje te schillen, omdat men in Werkendam verrassend met 3-1 het onderspit dolf.

Bron: VC Sneek