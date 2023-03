Friso Sneek maakt zich op voor kraker tegen VV Utrecht

SNEEK- Ondanks het 3-2 verlies van afgelopen woensdag in de hel van Zwolle staan de Friso Sneek dames er nog mooi bij in de kampioenspoule. De Friezinnen staan op de tweede plaats achter koploper VV Utrecht dat komende zaterdag in de Sneker Sporthal op bezoek komt.

Reliëf

De Snekers bewaren goede herinneringen aan het laatste thuisduel tegen de ploeg van Al Moghadasian, want de gasten werden in een ruim een uur van het Sneker tapijt geveegd. Nu liggen de kaarten wel anders beseft ook trainer/coach Harry van den Brink omdat er in kampioenspoule met andere standen gestart is. Toch was er weinig reliëf in de eindstand omdat veel teams elkaar niet veel ontlopen. Het aantal vijfsetters is dan ook navenant.

Zelfvertrouwen

Van den Brink weet dat het komende zaterdag een ultrabelangrijk duel gaat worden voor zijn dames. “We blaken van het zelfvertrouwen. Daaraan kan het niet liggen,” zegt de bevlogen trainer/coach ondanks het knikje in Zwolle. Een maximale triomf zou de Snekers een prettig weekend bezorgen en heeft men, hoe pril ook nog, in de kampioenspoule een mooie uitgangspositie voor het duel tegen Apollo 8 dat een week later de reis naar de Waterpoortstad maakt.

Megavolle hal

De Friso dames zullen weer gesteund worden door een megavolle hal. Het

“ Hup die rooien en VC Sneek!! ” zal weer door de Sneker arena schallen. Wellicht kan deze prachtige ambiance ertoe bijdragen, zoals tegen Sliedrecht Sport het geval was, om de thuisclub naar grote hoogten te stuwen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa, maar wie zeker plaats wil nemen op de tribune kan ook alvast via www.vcsneek.nl een kaartje reserveren.

Bron: VC Sneek