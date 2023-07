Friso Sneek loot Praagse opponent in Challenge Cup

SNEEK-De dames van Friso Sneek hebben in de eerste ronde van de Challenge Cup geloot tegen het Tsjechische PVK Olymp Praha. De ploeg van Erik Reitsma speelt op woensdag 11 oktober eerst thuis in de vertrouwde Sneker Sporthal waarna een week later de return plaatsvindt.

Een Tsjechische opponent wees de loting uit woensdagmiddag. Een tegenstander die met tevredenheid begroet werd want de Sneker ploeg had ook tal van andere ploegen kunnen treffen die qua reizen minder aantrekkelijk waren.

Erik Reitsma reageerde positief op het resultaat. “Ik vind hem wel leuk. Prima tegenstander om ons uit te dagen. Een club met veel jongere speelsters, full-profs met ook gerenommeerde volleybalsters in de basis”, aldus de nieuwe trainer/coach. De ploeg reikte t/m de kwartfinales in de play-offs. Kampioen is Kralovo Pole Brno.

Veel over de komende tegenstander is er verder nog niet bekend. Ook PVK Olymp Praha heeft de selectie nog niet geheel rond. Bekendste speelster is diagonaalspeelster en internationaal Eva Hodanova. In Tsjechië begint de competitie op 30 september. Friso Sneek komt een dag later uit voor de Super Cup uit in de Sneker Arena tegen Sliedrecht Sport.

Bron: VC Sneek