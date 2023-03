Friso Sneek laat zich andermaal foppen door Apollo 8( 2-3)

SNEEK - De vreugdedans van Apollo 8 in de vijfsetter tegen Friso Sneek was terecht, want de gasten wisten een 2–0 achterstand in sets om te buigen in een 2-3 overwinning in de weer bomvolle Sneker Sporthal en kregen in de beslissende set de hal akelig stil. Andermaal de derde vijfsetter tussen beide equipes met nu voor de tweede keer achter elkaar de gasten als de kraaiende overwinnaar waardoor de play-offs nog geheel open liggen.

Knieblessure Geldou de Boer

Voor de Sneker formatie was het verlies zuur, maar niet zozeer de nederlaag tegen de ploeg uit Borne was het gespreksthema. Nee, de blessure van libero Geldou de Boer baart iedereen meer zorgen. De motor van het team kon na de eerste set niet verder en werd met een knieblessure naar de kant gedragen. Voor de revelatie van dit seizoen lijken de wedstrijden in de play-offs wellicht finito te zijn al zijn de wonderen de wereld nog niet uit natuurlijk.

Meeslepende vijfsetter

Wie rekende er niet in de Sneker arena? Als Friso Sneek zou winnen in drie of vier sets? Wat zou dat een mooi scenario zijn geweest want door het verlies van Utrecht bij Sliedrecht achteraf zouden de roodhemden medekoploper zijn geweest. Zover kwam het voor de Waterpoortstadbewoners niet: zelf trok men aan het kortste eind in een meeslepende vijfsetter, daarmee kreeg Apollo 8 weer hoop om aan te sluiten en doen zij helemaal mee om de bovenste plaatsen. De rol van Sudosa met nul uit vier lijkt uitgespeeld en de stand in de top 5 inmiddels is razend spannend.

Kwestbaarheid

Kwetsbaarheid. Een woord dat het hele seizoen al genoemd wordt bij Friso Sneek. Maar bij welk team niet? Eerst toen men alleen in Nynke Oud een regisseuse had, maar gelukkig diende zich de komst van Iris Oosterbaan aan. Probleem getackeld dus. Die kwetsbaarheid kwam nu in een ander licht naar voren met het uitvallen van Geldou de Boer. Ze werd prima vervangen in de tweede set door Sjanet Wijnia die ook al een paar uren daarvoor vijf sets bij Sneek 2 de liberorol op zich genomen had. De alleskunner zweette en zwoegde maar ook voor haar ging het kaarsje later in de wedstrijd minder branden. Apollo 8 zag de mazen in het net bij de Friezinnen, bestookte logischerwijs de nieuwe libero en voerde zo de druk op. Met succes, want de gasten verdwenen uiteindelijk met de nipte zege richting bus Borne.

Goed volleybal

In de volleybaltempel twee teams die een attractief spelletje willen spelen. Frivool en gevarieerd. Daar viel niks op aan te merken. In de eerste set maakte Apollo 8 meer servefouten en daarmee was het verschil verklaard. Mede door een kill block van Nynke Oud en Rixt van der Wal was de set binnen met 25-21. “We speelden toe goed volleybal”, vond Harry van den Brink.

Onmogelijke bal

In de vervolgset grossierden beide teams in serveerfouten. Het verschil werd gemaakt door Britt Schreurs die een onmogelijke bal terugbracht en de stand naar 21-19 tilde. Met een sterke serve van Nynke Oud werd het andermaal 25-21. “Ik voelde al dat het moeizamer ging”, verklaarde Harry van den Brink naderhand en dat was een waarheid als een koe.

Puf eruit

Friso Sneek kreeg in de derde set een klap om de oren. De organisatie was niet meer helder en Apollo 8 kon via 5-12 en 12-19 met 19-25 de set binnenhalen met daarbij heel veel dank aan Jorieke Bodde. De linkshandige speelster was zaterdag een klasse apart en scoorde aan de lopende band. In de vierde set het publiek op de banken na de mooiste rally in de wedstrijd met Friso Sneek als winnaar en de Snekers leken weer los te zijn. Ondanks een 14- 10 voorsprong moest de thuisploeg een veer laten en na 22-21 was de puf eruit. (22-25)

Keiharde feiten

Deze ogenschijnlijke mentale druk kwam de formatie van Harry van den Brink niet meer te boven. Ondanks diverse wissels werden de Friezinnen keihard op de feiten gedrukt. Met 4-15 en de alle ballen scorende Jorieke Bodde leden de Snekers een minieme nederlaag.

Geen pretoogjes

Een verlies met gevolgen? Ja en nee. Het scenario had er zo mooi uit kunnen zien door zondag op Teletekst met pretoogjes de stand te zien. Die is nu zo interessant dat voorspellingen niet te maken zijn. Voor Friso Sneek en voor de technische staf werk aan de winkel en puzzelen hoe de liberopositie verder ingevuld zal worden want er zijn nog zes wedstrijden te gaan en zijn er in ieder geval nog twee partijen in de halve finale tegen Utrecht. Donderdag wacht Sudosa en mogelijk kunnen de dames van Friso Sneek dan een zege bewerkstelligen. Maar niks zo onvoorspelbaar als volleybal.

Bron: VC Sneek