Friso Sneek in vier sets ten onder in Utrecht (1-3)

UTRECHT - Friso Sneek leed in de finale van de play-off om de landstitel een wat dure en edoch verdiende nederlaag tegen VV Utrecht. Met winst namelijk had de ploeg van Harry van den Brink zich in een mooie uitgangspositie kunnen manoeuvreren om het zaterdag in de Sneker Sporthal af te kunnen maken. Het pakte in Sportcentrum Galgenwaard echter anders uit, want de thuisploeg toonde een voorbeeldige wederopstanding na de zeperd in Sneek en liet de bezoekers met een 1-3 verlies de thuisreis naar Friesland aanvaarden.

Miraculeuze ontsnapping

Wat woensdag allemaal lukte bij Friso Sneek ging nu van een leien dakje bij Utrecht. Ondanks de miraculeuze ontsnapping van de Friezen in de derde set toen Friso Sneek twee matchpoints wegpoetste, won Utrecht de vierde set met 25-19 en bracht met deze zege beide partijen weer in balans.

Haperende passing

Vraag is natuurlijk wat de oorzaken waren? Was het met Taraflex uitgedoste centre court dat indruk maakte? Of was het Utrecht dat een kleine metamorfose had ondergaan? Of was het een slordig Friso Sneek. Een combi waarschijnlijk. Zeg het maar. Dat laatste leek meer realistisch want de thuisploeg kwam geheel anders voor de dag dan vier dagen eerder woensdag in Sneek toen de gasten met 3-0 werden af geserveerd. Nu een beter Utrecht dat gretig gebruik maakte van de haperende passing en mindere blokkering van Friso Sneek. Met name de blokkering was in het eerste duel een gigantisch wapen van de Friezinnen. Alhoewel de gasten in de derde set beter gingen acteren was het de evenwichtige thuisploeg die de blauwhemden aftroefde.

Pionnen

Alie Moghadassian had zijn huiswerk blijkbaar goed gedaan. Er werd gericht geserveerd op de pionnen van Friso Sneek waardoor het aanvallend bij de gasten te voorspelbaar oogde. Teveel set ups moesten naar de buitenkant getransporteerd worden door captain Nynke Oud waardoor de Snekers het geöliede spel met veel middenaanvallen van vorige week niet konden spelen. Beide mids Rixt van der Wal en Lisan Siemonsma zorgden door de mindere passing niet voor de dreiging om het aanvalsspel minder voorspelbaar te laten lijken.

Harry van den Brink was duidelijk in zijn analyse. ”We hebben vandaag niet goed gespeeld en niet in de afspraken geacteerd. Utrecht was beter dan woensdag. We waren slordig en speelden niet met overtuiging en dat moet je gewoon doen in soort wedstrijden. Dat kunnen we ons aanrekenen. Dat moet gewoon beter. Gewoon even uithuilen en zaterdag in Sneek weer bij de les.”

Prachtig volleybalscenario

Door de thuiszege van Utrecht met 25-18, 25-23, 24-26 en 25-19 krijgt de finale in ieder geval vier wedstrijden hetgeen natuurlijk een prachtig volleybalscenario is. Het zal komende zaterdag ongetwijfeld gaan spoken in de Waterpoortstad waar Friso Sneek het thuisvoordeel heeft en dat hopelijk kan benutten om weer een voorsprong te nemen in deze finalewedstrijden met een best of five.

Bron: VC Sneek