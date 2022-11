Friso Sneek in sneltreinvaart klaar met FAST 0-3

GENNEP- De gaten in het vergiet bij de dames van Friso Sneek lijken vooralsnog gedicht. Die voorzichtige conclusie kan getrokken worden na de zege van Friso Sneek op Eurosped en nu rode lantaarndrager FAST. De meiden van Harry van den Brink wonnen van de Limburgse dames vrij simpel in straight sets.

Rap tempo

“Dit mocht er van ons verwacht worden wat betreft de stand van de ranglijst, ”, aldus de trainer/coach die Friso Sneek in een redelijk kort tijdsbestek op de zondagmiddag in een rap tempo zag triomferen in Gennep. “We zaten langer in de bus dan dat we op het veld stonden”, moet wellicht een speelster gedacht hebben. Door dit resultaat blijven de dames van Friso Sneek in de kopgroep meedraaien terwijl FAST nog altijd op de eerste overwinning wacht en kansloos laatste staat.

Gevarieerd spel

De Snekers startten fel in de eerste met de bekende basis Nynke Oud, Britt Schreurs, Rixt van der Wal, Lisan Siemonsma, Anniek Siebring, Rosa Entius en libero Geldou de Boer. Het openingsbedrijf is voor de blauwhemden vaak een dingetje, maar daar was zondag niets van te merken. Met name verdedigend stond het als het bekende huis en met gevarieerd spel werd FAST vastgezet. “Gewoon prima set van ons met veel variatie”, blikte Van den Brink tevreden terug.(15-25)

Achterspeler

In de tweede set liet Van den Brink zijn basis staan en bracht alleen Rixt Scholten. De gasten stonden ruim voor, maar op 17-22 stokte de productie en werd bijna de set uit handen gegeven. Een blokkerende achterspeler van FAST-zijde bedierf de pret voor de thuisclub. (23-25) In de derde een prima spelend Sneek dat ook Anlène van der Meer, en Pleun van der Pijl bracht. De Friezinnen hadden continu het voortouw en kwamen geen moment in gevaar. Met 17-25 was het snel een gelopen koers.

Prima triomf

Een prima triomf dus voor Friso Sneek dat koploper Sliedrecht en Apollo 8 een punt zag verliezen, terwijl VV Utrecht de volle buit behaalde. De Waterpoortstadbewoners staan met nu met 15 punten uit 8 wedstrijden vierde al zegt dat niet bijster veel. Het is dringen bovenin en een verlies- of winstpartij geeft de stand zo weer een ander aanzien. Komende woensdag speelt Friso Sneek om 20.00 uur thuis tegen Sudosa/Assen. Een zege op de Drenten zou een mooie binnenkomer zijn voor de ploeg van Harry van den Brink die daarmee de druk op Utrecht, Apollo en Sliedrecht blijft opvoeren.

