Friso Sneek in noordelijke derby soepel langs Sudosa Assen 3-0

SNEEK- De ingrediënten vooraf waren er: de enige derby na jaren op volleybalgebied in het noorden tussen Friso Sneek en Sudosa Assen, de gasten met een aantal ex- VC Sneek speelsters en een zeer goed gevulde Sneker Sporthal in deze doordeweekse wedstrijd. Tot een echte clash kwam het in deze partij niet: de thuisclub was duidelijk een maatje te groot voor de debutant en hield eenvoudig de punten in Sneek. (3-0)

Wake up call

Voor Friso Sneek betekende dit de derde overwinning in successie en dat stemde trainer/coach Harry van den Brink tot tevredenheid. “We hebben het na de uitglijder tegen Voltena goed opgepakt. Dat verlies kwam hard aan, maar is een goede wake up call geweest,” aldus de Hattemer achteraf in de Sportlounge.

Prima begin

Van den Brink startte met de bekende gezichten: Britt Schreurs, Nynke Oud, Rixt van der Wal, Lisan Siemonsma, Anniek Siebring, Rosa Entius en libero Geldou de Boer. Het zevental was meteen vanaf het begin scherp en zette de Assenaren met geconcentreerd spel meteen al op een achterstand in de openingsset. Daarmee was Van den Brink blij: “We hebben in eerder wedstrijden het in de eerste set wel eens laten liggen, maar dit was een prima begin”, zei hij.

Tweede tempo

De volle tribunes konden daarbij een aantal malen genieten van een paar prachtige combinaties op de mid waarbij de pass perfect in de handjes van spelverdeelster Nynke Oud kwam en o.a. Rosa Entius een mooie tweede tempo naar de vloer sloeg. Van echte tegenstand van de gasten was toen nauwelijks sprake. Daarvoor was de suprematie van de Snekers te groot die via makkelijk de tegenstander op een 1-0 achterstand in sets zetten. Met name verdedigend en blokkerend zat het goed bij de thuisploeg die Sudosa ook in aanvallend opzicht de nodige miskleunen zag maken. (25-17)

Friso Sneek de regie

Ook in de tweede set veranderde het spelbeeld nauwelijks. Het publiek kreeg niet die verbeten partij te zien waarop men hoopte. Daarvoor was er te weinig power in de Asser ploeg en bovenal had Friso Sneek steeds de regie alhoewel het tot 12-10 een gelijkwaardige strijd leek te worden. Door een aantal soepele aanvallen op mid met Rixt van der Wal en de prima acterende Lisan Simonsma werd het verschil weer duidelijk gemaakt en accelereerden de Snekers toch eenvoudig naar 25-16.

Dakjes

In de slotset ging de partij wat als de bekende nachtkaars uit. Friso Sneek kon zakelijk de partij uitspelen. Met o.a. Anlène van der Meer in plaats van Rosa Entius werd het meteen al 5-2 en 7-4 en die achterstand kwam de Drentse ploeg niet meer te boven. Met name het blok van Lisan Siemonsma en Britt Schreurs stond als een muur en kon het publiek nog een paar dakjes zien. Daarom een 25-18 triomf en een makkelijke 3-0 zege.

Op koers

Met dit resultaat gaan de Snekers nummer drie Apollo 8 voorbij dat ook 18 punten uit 9 duels heeft. Koploper blijft Sliedrecht Sport en zit VV Utrecht daar met een duel er kort achter. Met nog een duel te gaan zit de helft van de competitie erop en ligt Friso Sneek mooi op koers voor een klassering in de top. Hopelijk kan de formatie van Harry van den Brink de behaalde resultaten een vervolg geven en dat tegen concurrent Apollo 8 tentoon spreiden. De ploeg uit Borne komt op 17 december naar de Sneker Sporthal.

