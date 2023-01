Friso Sneek in drie sets door naar kwartfinale beker

SNEEK- Door een 0-3 zege in Apeldoorn op Draisma Dynamo hebben de dames van Friso Sneek zich geplaatst voor de kwartfinales van de nationale beker. De formatie van Harry van den Brink was aan de stand verplicht om de thuisploeg naar een nederlaag te spelen, maar in de praktijk kregen de Friezinnen de zege niet cadeau getuige 24-26, 19-25 en 20-25.

Vrije val

De wedstrijden tegen Draisma Dynamo liggen de Snekers over het algemeen wel. In de competitie werd er tweemaal van de geelhemden gewonnen en in de Noord Oost Cup hadden de Waterpoortstadbewoners ook niet veel moeite met de Apeldoornse brigade. De ploeg van Arjan Schimmel begon uitstekend aan de competitie, maar is inmiddels in een vrije val geraakt en bivakkeert op de achtste plaats. De nodige blessures liggen daaraan ten grondslag.

Competitie nummer 1

Friso Sneek is de januarimaand uitstekend begonnen en na drie competitiezeges werd er nu dus voor de vierde maal gewonnen. Voor de Snekers belangrijk omdat men op alle fronten een rol van betekenis wil spelen. Uiteraard staat de competitie op plaats 1 maar zover mogelijk komen in de beker staat ook hoog in het vaandel.

Positie 1

Van den Brink startte met zijn vertrouwde basis. Bracht tijdens de wedstrijd o.a. Rixt Scholten en Anlène van der Meer en kon na drie sets van zijn bevriende collega aan de andere kant de felicitaties in ontvangst nemen. Opvallend in deze wedstrijd de precieze doortikballen van Nynke Oud en de vele snelle ballen achterover op positie 1 waar veel op gescoord werd door Lisan Siemonsma en Sietske Osinga.

Kwartfinale

Door de 3-0 triomf komen de dames in de kwartfinale uit tegen Dros Alterno. Aangezien Dros Alterno in de topdivisie opereert moet Friso Sneek een uitwedstrijd spelen. Op 1 februari staat het vervolg gepland.

Bron: VC Sneek