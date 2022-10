Friso Sneek imponeert met klinkende triomf op VC Zwolle

SNEEK - De dames van Friso Sneek hebben de eerste thuiswedstrijd aan klantenbinding gedaan. De goed gevulde Sneker Sporthal zag de roodhemden in nauwelijks een uur met een 3-0 triomf over VC Zwolle Topvolleybal van het centre court stappen. Een niet misselijke overwinning van de ploeg van Harry van den Brink die officieel debuteerde in competitieverband en terug mocht zien op een geslaagde ouverture. Met deze tweede seizoenzege nestelen de Snekers zich in de top drie.

Onvervalste clash

In het programmaboekje werd het duel tussen de nummers drie en vier van vorig jaar nog als een onvervalste clash beschreven. In de praktijk kwam van deze clash weinig terecht. Oorzaken? Daarvoor was Friso Sneek eenvoudig te sterk. Met name blokkerend en geweldige acties van Lysan Siemonsma op de mid zorgden voor vuurwerk hetgeen mede midspeelster Rixt van der Wal beaamde. “Onze blokkering stond heel goed ”, zei ze met bewondering. “Daarnaast maakte Zwolle veel fouten. Wij hadden er veel zin in en straalden veel zelfvertrouwen uit”, aldus Van der Wal die naast Rosa Entius een uitnodiging voor Jong Oranje in de pocket heeft.

Serveerfouten

Harry van den Brink begon met de midspeelsters Rixt van der Wal, Lysan Siemonsma, spelverdeelster Nynke Oud, passer/lopers Britt Schreurs en Anniek Siebring en diagonaal Ross Entius die geflankeerd werden door libero Geldou de Boer. Marianne het Lam-Scholten moest helaas thuis vanaf de bank het duel aanschouwen. Ze is herstellende van de griep en miste zo de wedstrijd tegen een deel van haar oud teamgenoten.

Lysan Siemonsma MVP

De thuisclub begon met een achterstand, maar werd mede in het zadel geholpen door de vele serveerfouten van de Zwollenaren. Zij produceerden in de eerste set maar liefst acht missers tegenover Sneek drie. Dat was mede de basis voor de 25-19 setzege waarbij in deze set het nodige te genieten viel aan de Sneker kant. De bloks van Nynke Oud, Anniek Siebring en Lysan Siemonsma oogden veel applaus. Indien er nominatie geweest als MVP-er zou zijn geweest dan had Siemonsma deze prijs terecht in ontvangst mogen nemen.

Ritueel

De tweede set resulteerde in het niet alledaags ritueel. De gasten schreven maar negen punten op hun conto bij en dat is niet bepaald eredivisiewaardig. De ploeg van Erik Meijer kreeg continu het niet te passeren blok van Friso Sneek tegenover zich en speelde de Waterpoortstadbewoners in de kaart door zelf ook aanvallende fouten te maken.

Timide

In de derde set veranderde het spelbeeld nauwelijks. Friso Sneek bouwde steeds een voorsprong op van vijf tot zes punten en gaf deze niet meer uit handen. Daarvoor was de thuisploeg te overheersend en de gasten te timide om de Snekers pijn te doen.(25-18) “Een mooie pot met tevreden mensen, ”vatte Harry van den Brink zijn eerste optreden van zijn team samen.

Kraker

Komende donderdag wacht alweer de vierde competitiewedstrijd wanneer Friso Sneek tegen VV Utrecht aantreedt. Andermaal een duel in het kader van een kraker, want ook de Domstadbewoners hebben een team met veel mogelijkheden. Na vier duels kunnen de Friezinnen een voorzichtige stand opmaken waar men staat. Komende zaterdag wacht dan een thuispartij tegen het verrassend acterende Peelpush. Om 20.00 uur klinkt dan in de Sneker het eerste beginsignaal.

Bron: VC Sneek