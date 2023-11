Friso Sneek houdt roer recht tegen Voltena (3-0)

Blessurelijst

Op de blessurelijst prijkten de namen van Britt Schreurs en Anniek Siebring, maar de laatste was weer inzetbaar. Haar plaats op het overzicht werd nu ingenomen door Rixt Scholten die kortstondig uitgeschakeld lijkt. De blessure van Schreurs is ernstiger en vooralsnog zal de aanvalster niet kunnen spelen vanwege een voetblessure.

Blokkerend sterk

Hoewel doet vermoeden dat de zege van de dames van Friso Sneek tegen Voltena een regelmatige triomf werd in de zeer goed gevulde Sneker Sporthal, was dit toch niet alleszins het geval. De thuisclub won in drie sets, maar het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen in punten is niet geheel conform de krachtsverhoudingen. Friso Sneek speelde met name blokkerend een perfecte partij tegen een Voltena dat gewoon te laag staat op de competitieladder.

Balans

De ploeg van Johan van Vliet speelt een zeer attractief spelletje waarin beachvolleybalster Raisa Schoon van uitzonderlijk niveau is. De bezoekers verdienden ook de complimenten want de ploeg bleef vechten voor een goed resultaat en hadden in de eerste en derde set ook kansen. Echter het torenhoge blok van o.a. Rixt van der Wal en de slimme acties van Nynke Oud met een explosieve Pleun van der Pijl waren teveel voor de withemden. Daarnaast maakte de Werkendamse equipe een aantal kleine fouten zoals een netfoutje, een passfoutje en een bal op de antenne waardoor de balans toch uiteindelijk doorsloeg naar de dames van Friso Sneek.

Squad

Na de zege in de eerste set waarin Sneek op 14-14 er vandoor ging naar 21-14 werd het fundament gevormd en dat mondde uit in een 25-21 setzege. In de tweede set Fleur Wiersma op de mid voor Nynke Hofstede en ook Iris Oosterbaan op de verdeling in het midden van de tweede set ging de thuisformatie vrolijk door. Met 25-18 werd de zijden weer gewisseld. Pleun van der Pijl en Annika de Goede stonden de gehele wedstrijd andermaal in de squad opgesteld.

Ringetje

In de derde set bleven de gasten goed partij geven. Toch nekten de kleine fouten en het effectieve blok van Friso Sneek de nummer zeven van de ranglijst. Ook de omloopballen met Rixt van der Wal waren om door een ringetje te halen en Rosa Entius polijstte de ballen op buiten weer. Het publiek begroette ook Roos van Wijnen met een ferm applaus. De routinier die bijna twee jaar geleden afscheid nam na 15 jaar dames 1, heeft de draad weer opgepakt bij het tweede team en was aan de selectie toegevoegd door de blessureperikelen bij de hoofdmacht. Een mooi weerzien met deze zeer gewaardeerde volleybalster.

Complimenten voor Friso Sneek

Een blije Erik Reitsma dus? "Zeker", stelde hij. "Ik heb veel respect voor onze tegenstander. Ze spelen mooi en aantrekkelijk volleybal en blijven gaan. Mijn complimenten voor ons team dat we toch met een andere opstelling startten en hun spel konden ontregelen met goede aanvallen en aantal goede blokacties. Ben ik zeer over te spreken." MVP bij Voltena werd Raisa Schoon en bij Friso Sneek mocht libero Geldou de Boer het presentje in ontvangst nemen in een partij waarin de setstanden 25-21, 25-18 en 25-22 waren.

Bron: VC Sneek