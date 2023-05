Friso Sneek heeft selectie rond voor komend seizoen

Landskampioen

Het was een spectaculair seizoen voor de Friezinnen die in de laatste wedstrijd in de sfeervolle Sneker Sporthal het landskampioenschap binnenhaalden. Met dit prachtige resultaat zetten de Snekers het volleybal in de eigen provincie weer op de kaart en wordt er volop gesproken over de schitterende prestaties van de Friso Sneekdames.

13-koppige selectie

Friso Sneek ziet de speelsters Anlène van der Meer, Anne Marije Assink, Lisan Siemonsma en Eline Geerdink niet meer terugkeren. Marianne het Lam Scholten houdt gezien haar zwangerschap nog een slag om de arm. Daartegenover staat de komst van Annika de Goede, Fleur Wiersma en Nynke Hofstede, terwijl Sjanet Wijnia naast Geldou de Boer de liberofunctie gaat invullen. Met een 13-koppige selectie gaat Erik Reitsma de eerste schreden van het volleybaltapijt betreden. Naast deze bovengenoemde speelsters zal de selectie bestaan uit: Nynke Oud, Britt Schreurs, Pleun van der Pijl, Anniek Siebring, Iris Oosterbaan, Rixt Scholten, Rixt van der Wal en Rosa Entius.

Jong Oranjespeelsters

Binnen de selectie huizen om dit moment vijf Jong Oranjespeelsters want Pleun van der Pijl, Rixt van der Wal, Rixt Scholten, Rosa Entius en Annika de Goede zijn door de week op Papendal te vinden en hopen een plaatsje af te dwingen in de definitieve selectie die het WK in Mexico gaat spelen.

Bron: VC Sneek