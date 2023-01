Friso Sneek geeft Draisma Dynamo fiks pak slaag voor volle tribunes in de uitverkochte Sneker Sporthal

SNEEK - De dames van Friso Sneek zijn het eerste duel in 2023 uitstekend van start gegaan. In de uitverkochte en bomvolle Sneker Sporthal maakten de dames van trainer/coach Harry van den Brink allesbehalve een oliebollenindruk, want de gasten uit Apeldoorn werden in een uur en vijf minuten met een ontluisterende nederlaag naar huis gestuurd via de alleszeggende cijfers 25-9, 25-16 en 25-16. Dat kwam hard aan in het zwart gele kamp dat met dikke setstanden het Sneker strijdtoneel moest verlaten. “We kwamen gewoon tekort”, aldus de trainersstaf van Dynamo realistisch.

Puzzel

De glimlach op het gezicht van Harry van den Brink was dan ook terecht. Hij zag zijn team vanaf het begin fel uit de startblokken schieten en de wijze waarop dat gebeurde, maakte indruk. “We hadden een goede servesdruk en blokkerend zaten we prima in de wedstrijd”, zag de Hattemer roerganger tot volle tevredenheid. Vooraf moest hij nog een behoorlijke legpuzzel doen, want het aantal afwezigen en geblesseerden was rijkelijk. Zo waren Marianne ’t Lam en Pleun van der Pijl absent en stonden Rixt van der Wal en Anne Marije Assink, weliswaar in speelkledij, geblesseerd aan de kant toe te kijken.

Succesvol konijn

Een probleem op de mid daardoor dat Van den Brink subliem oploste door een succesvol konijn uit de hoge hoed te toveren. Onder nummer vier de vorig jaar in het eerste gestopte Sietske Osinga die ondanks minder volleybalvlieguren speelde alsnog ze nooit was weggeweest. De routinier was aanvallend en met name blokkerend een ware plaag voor de bezoekers, die in het begin van de tweede set even mochten ruiken aan een voorsprong. (2-7). Het gemak waarmee de Sneker brigade de tanden weer in het geheel zette, sprak boekdelen, want in een mum van tijd was de eindsprint naar de tweede set in gang gezet (25-16) nadat het openingsbedrijf met 25-9 was binnen geharkt.

Sleur- en trekwerk

Ook in de derde set een Friso Sneek dat domineerde op alle fronten. In de rally de langste adem bezittend en aanvallend mooie acties van Anniek Siebring vooral en het gave sleur- en trekwerk van libero Geldou de Boer. Daarvan profiteerde Lisan Siemonsma op mid die aardig timmerwerk liet zien op de set ups van Nynke Oud. De ervaren spelverdeelster moet de avond als een welkom nieuwjaarsgeschenk gezien moeten hebben, want het was aardig prijsschieten voor de thuisploeg die na iets meer dan een uur drie punten mocht bijtekenen.

Understatement

Een betere start van de tweede helft had Van den Brink zich niet kunnen wensen. “Het was een degelijke overwinning”, zei hij met enig gevoel voor understatement. Zijn enige zorg tot dusver is niet het vertoonde spel, maar meer de fitheid van zijn selectie. Die is enigszins uitgedund al is het team dermate uitgebalanceerd dat het zelfvertrouwen groot is.

Volleybalsfeer

Saillant de grote vrijdagavond opkomst in de Sneker Sporthal. Het publiek lijkt Friso Sneek in hun harten te hebben gesloten. Zelfs vijf minuten voor aanvang stonden er nog rijen toeschouwers buiten. Gezien de grote belangstelling wordt de Sneker ploeg beloond voor hun prestaties en weet de aanhang dit te appreciëren door hun massale belangstelling. “Dit is Sneek op zijn best,” merkte een toeschouwer na het verlaten van de tribunes dan ook terecht op.

Zaterdagavond spelen de dames van Friso Sneek alweer. In het Landstede Sportcentrum in Zwolle is Djopzz/Zwolle de tegenstander.

Bron: VC Sneek