Friso Sneek finalist na simpele triomf op Sudosa/Desto

SNEEK - Friso Sneek had in de thuiswedstrijd slechts een punt nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs. Toch vooraf een klein stukje spanning, maar dat bleef ongegrond. De Friese formatie van trainer/coach Harry van den Brink schoot meteen fel uit de startblokken en haalde in een recordtempo de eerste twee sets binnen om vervolgens op een keurige 3-0 eindstand te belanden.

Successen

In de weer volle Sneker Sporthal galmde het nog na van het kampioenschap van de heren hetgeen het eerste succes was. Zaterdag volgden twee andere mooie prestaties. De opvolgers van Friso Sneek staan blijkbaar al klaar want meisjes D werd in Middelbeers Nederlands kampioen. Goed nieuws op eigen niveau kwam uit Zwolle waar VC Zwolle Utrecht een beentje lichtte met een 3-2 overwinning.

Ultravrolijke gezichten

Dat was koren op de molen van Friso Sneek dat nu met een punt voorsprong de ranglijst aanvoert. Die uitslag zorgde in het Sneker kamp voor ultravrolijke gezichten, want de wedstrijd komende zaterdag tegen Sliedrecht Sport is nu ineens van groot belang. “Winnen we die dan eindigen we als eerste en hebben we twee thuiswedstrijden, ”resumeerde Harry van den Brink . De Snekers treden dan aan tegen huidig landskampioen Sliedrecht Sport terwijl Utrecht Sudosa/Desto ontvangt. Ervan uitgaande dat deze wedstrijd de maximale winst oplevert voor de Domstedelijken dan rest er voor Friso Sneek slechts een opdracht; winnen met 3-1 of 3-0 om het thuisvoordeel te claimen.

Groot krachtsverschil

De thuisclub had niet veel te duchten van de Drenten. Vanaf meet af aan waren de intenties van Friso Sneek duidelijk: met 3-0 de kleedkamers opzoeken en die optie slaagde makkelijk. Via 10-5 en 17-7 en 20-11 sloeg Anlène van der Meer zelf aan serve het eerste punt vanaf de drie meter binnen. (25-11). Ook in de tweede set een groot krachtsverschil via 13-6, 17-11 en tot slot 25-15 met een mooie pipe als slotakkoord. Meteen ontlading en een terechte vreugdedans en na een mooie reeks ook. De derde set werd met 25-19 binnen gehaald en zorgde voor een perfecte 3-0 van de thuisclub. Harry van den Brink: “Ik ben heel trots op de meiden. Mooi resultaat, vandaag een paar slordigheden, maar dat konden we ons permitteren. Blij met alles”.

Ludiek acties

Zaterdag thuis tegen Sliedrecht Sport met twee bijzondere acties: iedere toeschouwer wordt verzocht zoveel mogelijk knuffels mee te nemen die na afloop op het veld worden gegooid. De knuffels worden daarna aangeboden aan twee vertegenwoordigers van de speelgoedbank Friesland. Daarnaast heeft VC Sneek de doppenactie georganiseerd voor de KNGL. De Sneker club zal dan in het kader van het opleiden van de blinden geleidehonden de opbrengst aanbieden aan Koerdien van Wijk namens de KNGU.

Bron: VC Sneek