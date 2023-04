Friso Sneek doet thuishal ontploffen na zege op Sliedrecht Sport

SNEEK - Ontlading, vreugde bij de thuisclub, een kokende tribune en een prachtige programma nadien op het centre court. Wat wil je als volleyballiefhebber nog meer? Het was voor de aanwezigen in Sneek een geweldige avond en ware reclame voor de volleybalsport. Op het sportieve vlak lieten de dames van Friso Sneek zien dat ze klaar zijn voor de finale want de thuisclub walste over de landskampioen Sliedrecht Sport heen. Via 25-13, 25-11 en 25-21 liet dat niks aan duidelijkheid over.

Topprestatie

Tja, glunderende gezichten bij Friso Sneek waarbij de Friezinnen tot grote hoogten stegen en wellicht een van hun beste wedstrijden van het seizoen speelden. Het stralende gezicht van Anlène van der Meer sprak in ieder geval boekdelen. De linkshandige aanvalster was met de stip de MVP van de wedstrijd en elk schot was een eendvogel bij de blonde diagonaal. Daarentegen ook weer de waarde van Rixt van der Wal die met name blokkerend het nodige dakjeswerk produceerde. Maar om alleen deze twee speelsters te noemen doen we Friso Sneek tekort. De gehele ploeg draaide als een tierelier en Harry van den Brink kon naderhand alleen maar genieten van het geheel. “Prachtig resultaat, goeie dingen gedaan, gevarieerd gespeeld. Gewoon topprestatie vandaag, ”aldus de uiterst tevreden Hattemer in de bomvolle thuishal met ruim 700 toeschouwers.

Succesvol begin

Vooraf was er uiteraard spanning op de gezichten bij de thuisclub, maar dat ebte meteen weg na een succesvol begin. Sliedrecht Sport is niet de minste, won afgelopen week de bekerfinale en heeft alvast een prijs binnen gesleept. Blijkbaar konden de gasten niet datgene brengen wat ze normaliter laten zien. De ploeg beschikt over veel power maar de bekende kanonnen als Evie van Kerkvoorde, Noa de Vos en met name Jolijn de Haan kwamen nauwelijks in het stuk voor.

Sfeervolle ambiance

Begrijpelijk ook, want Sneek stond als een huis. Verdedigend kwam er nauwelijks een bal aan de grond en serverend en blokkerend waren de Snekers superieur. Na twee makkelijke zeges van 25-15 en 25-11 volgde nog een gelijk opgaande derde set waarin de roodhemden boven de twintig extra gas gaven. Via een uitservice aan Sliedrechtzijde barstte het feest los in de sfeervolle ambiance.

Geslaagde acties

Na de wedstrijd werden meteen door het publiek honderden knuffels op het veld gegooid hetgeen de sfeer nogmaals onderstreepte. De organisatie had namelijk diverse evenementen op touw gezet met onder andere deze geslaagde actie. Daarnaast werd de kas van KNGL, de Stichting voor blinde geleidenhond, gespekt door de opbrengst van vele doppen en werd het geheel omlijst met de huldiging van meisjes D die Nederlands kampioen waren geworden.

Thuisvoordeel

Het was dus een memorabele avond in Sneek met vanaf komende woensdag het eerste duel in de finale van de play-offs tegen VV Utrecht. Deze wordt in een serie van best of five gespeeld waarbij Friso Sneek door de eerste plaats in de play-offs het thuisvoordeel heeft afgedwongen.

Bron: VC Sneek