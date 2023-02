Friso Sneek doet aan klantenbinding na kassakraker tegen Sliedrecht (3-2)

SNEEK - In een bruisende en wederom volle Sneker Sporthal hebben de dames van Friso Sneek de derde plaats definitief veiliggesteld. Landskampioen Sliedrecht Sport werd in een ware kassakraker in vijf sets over de knie gelegd en daarmee toonde de ploeg van Harry van den Brink weer eens mentale veerkracht nadat de roodhemden in de eerste en derde set een behoorlijke tik uitgedeeld kregen.

Carnavalsstemming

Het publiek kon in ieder geval in carnavalsstemming huiswaarts keren, want hun favorieten lieten zien dat iedereen door hun team verslagen kan worden alhoewel het er na drie sets allesbehalve rooskleurig uitzag. De tikken die Sliedrecht uitdeelde in de eerste set en derde set logen er niet om: 16-25 en 12-25. Maar zoals de insider altijd zegt: “Het is damesvolleybal, we beginnen gewoon weer op nul en het is pas gespeeld als de laatste bal geslagen is”. Tja, wie kan daar iets tegenin brengen?

Dikke chapeau

Dikke chapeau hoe de vechtmachine van Harry van den Brink terugkwam in de wedstrijd met 25-18 en tenslotte toch de staande ovatie in ontvangst mocht nemen via 15-10. Wat moet het voor een team een lust voor het oog zijn dat de rode muur zich roert en het vlaggenschip naar de overwinning schreeuwt. En voor de prima arbitrage in de personen van Hélène Geldof en Wouter de Baar voor wie zo’n sfeervolle ambiance geen dagelijkse kost is in volleyballand.

Veerkracht

Wellicht was de match een kleine kopie van het duel in Sliedrecht toen de thuisploeg met een 3-2 zege van het veld stapte. Zaterdag waren de rollen echter omgekeerd en de vaak geroemde veerkracht van de Snekers bezorgde Harry van de Brink een vrolijke aanblik. Daarentegen toonde de Hattemer trainer/coach ook een bedenkelijk gezicht na het duidelijke verlies in de eerder gememoreerde sets. “ Niet scherp, ”constateerde hij.

Ketsers

Servedruk. Alles waar het om draait en dat paste Sliedrecht in de eerste set perfect toe. Het aantal ketsers aan Sneker zijde was groot en via een mislukte steek op Lisan Siemonsma pakten de bezoekers de eerste set. (16-25) In die eerste set toonde zich al een kleine herstel van de thuisploeg die ze in het vervolgstuk perfect oppakten. Nu betere passing en meer aanvalsdruk met toch het en der wat onvolkomenheden en de 1-1 in sets. (25-23) De derde set was een afspiegeling van de eerste set. Friso Sneek in de verdrukking en Sliedrecht in een zetel. De 12-25 liet niets aan duidelijkheid over.

Toetje

Maar in de voorlaatste set weer een Friso Sneek dat alle remmen losgooide en meteen vanaf begin in the lead zat. De 25-18 bracht het toetje op de borden. In de slotset waren de Snekers los. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar en op 8-3 werd van kant gewisseld met de eerste mentale klap. Met o.a. een prachtige pipeaanval van Anniek Siebring ging de bomvolle hal uit zijn bol. Een triomf in het verschiet? Jazeker, want Friso Sneek zette aan. Via een uitgeslagen aanval op 13-9 kwam het matchpoint in zicht en andermaal Anniek Siebring zorgde voor een explosie op de tribunes toen haar smash via de tegenstander tegen het dak belandde. (15-10)

Prachtige avond

Harry van den Brink moest naderhand nog even bijkomen. “Bomvolle hal. Topsfeer en tevreden mensen. Klasse DJ ook. Avondje Sneek hebben ze van genoten. Ik ben trots op de tweede, vierde en vijfde set hoe we het verschil in druk beleefden. Jammer dat we in set 1 en 3 niet scherp waren. Maar, prachtige avond!”

Bron: VC Sneek