Friso Sneek beloont topseizoen met elfde landstitel

SNEEK- De ontlading was immens in de afgeladen Sneker Sporthal met 1500 toeschouwers die getuige waren van de elfde landstitel van Friso Sneek. De formatie van Harry van den Brink zette een flink punt op de i door in een meeslepend gevecht VV Utrecht met 3-1 klop te geven. Daarmee wonnen de Snekers het allesbeslissende duel om de landstitel, waarna de Sneker Sporthal uit zijn voegen barstte en toeschouwers kregen waarnaar zo hevig gesnakt werd: de vaderlandse titel via 18-25, 25-21, 25-20 en 25-15!

Kippenvel

Het was een zeer imposant geheel met de emotionele aandacht voor Koen Sikkema, speler van heren 1 die plotseling het leven liet. De minuut stilte was buitengewoon indrukwekkend en het Friese volkslied daarop bezorgde velen kippenvel tot diep in de poriën. Een prachtig gebaar naar de geliefde Sikkema die voor altijd in de harten van de Sneker vereniging zal voortleven.

Vijfde finaleduel

Het was een ware apotheose in De Waterpoortstad. Na vier duels en tien ontmoetingen was een vijfde duel noodzakelijk om de landskampioen aan te wijzen. Beide teams wisten hun thuispartijen te winnen en omdat Friso Sneek in de play-offs zich als winnaar mocht kronen, hadden de Snekers het voordeel van een thuiswedstrijd.

Vele vrijwilligers

Al de gehele week leefde het duel in Sneek. Sterker nog, in geheel Friesland waren de Friso dames het gesprek van de dag. Menigeen wilde deze titanenstrijd tussen Friso Sneek en VV Utrecht aanschouwen, maar de hal kon slechts 1500 toeschouwers herbergen. “We hadden de Sneker wel met 5.000 man kunnen vullen”, zei voorzitter Han Mulder. Al ruim twee uren van tevoren stond er een lange rij voor de hal van 200 meter, maar door de goede organisatie van VC Sneek verliep de binnenkomst ordentelijk. “Dat soort zaken hebben we met de vele vrijwilligers in goede banen kunnen leiden, ”legde Erwin Kenter namens het bestuur uit.

Sport verbroedert

Een uur voor de wedstrijd waren alle zit- en staanplaatsen al bezet. Een ongekend fenomeen. Sneek als de volleybalstad van Nederland piekte in zijn geheel en degene die deze waanzinnige dag heeft meegemaakt zal ongetwijfeld opgaan voor een seizoenskaart. Maar niet alleen het Sneker publiek zorgde voor een prachtige sfeer. Ook de in groten getale opgekomen Utrecht supporters tekenden voor een geweldige ambiance. ”Zo hoort het eigenlijk ook. Sport verbroedert en dat hebben we voor de ogen van heel Nederland getoond,” aldus het trotse bestuur van VC Sneek.

Tweede versnelling

Voor de eerste opslag was er geen zinnig over te zeggen wie nu de landstitel zou opeisen. Aanvankelijk leek het erop dat Utrecht de beste kansen zou hebben. Men speelde een puike eerste set onder de regie van Ana Rekar en makkelijk scorende Iris Reinders en Marly Bak. Daarbij stond Friso Sneek zo nu en dan nog in de tweede versnelling en zag het de gasten overtuigend de eerste set binnenhalen.

Keerpunt

In de tweede set leerde Utrecht de keerzijde van de medaille kennen. Harry van de Brink bracht Anlène van der Meer voor Rosa Entius en de linkshandige diagonaal was tot in de tenen getergd. De aanvalster speelde haar laatste wedstrijd voor Friso Sneek en liet zien dat ze in deze wedstrijd tot grote hoogte groeide. “Anlène nam de ploeg op sleeptouw en haar inbreng was het keerpunt in de wedstrijd, ” aldus Harry van den Brink. De winst in deze set gaf de Snekers vleugels en veel aan zelfvertrouwen.

Kruisbandblessure Lisa Kersten

In de derde set kwam de schrik er goed in bij de bezoekers toen Lisa Kersten bij een actie op een been landde en geblesseerd het veld moest verlaten. Eerste diagnose is een gescheurde kruisband hetgeen normaliter een revalidatie van minimaal negen maanden gaat opleveren. Sneek trok steeds meer de regie naar zich toe mede door de aanvallende klappen van Britt Schreurs. Ook de stabiele passing van libero Rixt Scholten droeg daaraan bij. De thuisploeg had altijd een kleine voorsprong en maakte met 25-20 de set af. In de vierde voelde je dat Utrecht de rug niet meer kon rechten. Te veel onnauwkeurige passes en een sterk serverend Sneek brachten reliëf in de stand. Op 24-17 ging alles wat Sneek is staan en de dreun van dezelfde Britt Schreurs op matchpoint zorgde voor een Tsunami aan vreugde. Sneek sinds 2015 weer landskampioen na een waanzinnig seizoen!

De voordeur

Dat besefte ook Harry van den Brink. De sympathieke Hattemer gaat ongetwijfeld de annalen is als trainer die nog nooit eredivisie dames had getraind, onmiddellijk de vaderlandse titel pakt en vervolgens vanwege drukke werkzaamheden er na dit kampioenschap de Sneker Pan gaat verlaten en dat door de voordeur zoals hij zich wel eens eerder uitdrukte. “Ik ga nu even niks doen. Gewoon genieten van de dingen om me heen. Heb het zo druk gehad, maar dat is het allemaal meer dan waard geweest, ”aldus Van den Brink.

Bron: VC Sneek