Friso Bouwgroep versterkt opnieuw ‘Freonskip’ met VC Sneek Dames 1

Verbintenis warm houden

Om de volleyballers/-sters uit het Noorden op het hoogste niveau in actie te zien, is het van groot belang dat VC Sneek het Friese volleybalhart kloppend houdt. Friso Bouwgroep draagt daar graag haar steentje aan bij vertellen Andries Veenstra en Berber Dedden namens Team Klant & Markt van Friso. “We kijken uit naar een mooi seizoen waarin we de dames 1 de nodige support kunnen bieden én wederom mooie successen kunnen behalen. We hebben inmiddels meer dan 25 jaar de club een warm hart toegedragen en hebben een stevige ‘Freonskip’ opgebouwd. Deze verbintenis willen we graag behouden en daar waar nodig versterken. Zo zijn we samen met de club gaan kijken naar mogelijkheden op het gebied van vitaliteitin de regio en het stimuleren daarvan. Talentontwikkeling en vitaliteit op de basisscholen is daar als speerpunt voor het nieuwe seizoen uitgekomen.”

Aandacht voor jong en oud

"Alleen de top bereiken is voor ons niet het doel, vult Andries aan. We willen met onze betrokkenheid ook aandacht hebben voor de volle breedte van de club, zowel jong als oud is daarin belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de sport maar ook voor het bedrijfsleven. Wij zetten ons als leerbedrijf al jarenlang in voor talentontwikkeling. We vinden het van belang dat jongeren bijvoorbeeld kunnen ervaren hoe een bouwproces eruit ziet en wat er allemaal bij komt kijken. Ons BOUWBASE-programma is daar een mooi voorbeeld van.” Deze tijdelijke pop-up bouwplaats heeft er afgelopen voorjaar voor gezorgd dat ruim 40 basisscholen kennis konden maken met de basis van bouwen. “Toen VC Sneek ons vertelde over het basisscholenplan om de jeugd op jonge leeftijd kennis te maken met volleybal, herkenden we dezelfde missie. Leren door te doen! Dat is de start om verleid te worden tot de sport en dus bewegen! Door dit samen met ‘de dames van Friso Sneek’ te doen vinden we fantastisch, aldus Berber.”