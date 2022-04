Frisian Guide Agency zoekt nieuwe gidsen in Friesland

De manifestatie Culturele Hoofdstad Leeuwarden heeft destijds een flinke impuls gegeven aan het toerisme in Friesland. Met name het aantal (rivier)cruiseschepen dat de Friese havens aandeed nam sterk toe. Na een flinke dip als gevolg van de coronapandemie, groeit het aantal aanvragen nu enorm. En daarmee ook het aantal aanvragen voor gidsen die deze toeristen onze provincie willen laten zien en gepassioneerd hierover kunnen vertellen.

Frisian Guide Agency zoekt daarom mensen die het leuk vinden om in hun vrije tijd groepen toeristen te begeleiden en hun te vertellen over Friesland. Soms gebeurt dat tijdens een stadswandeling, soms ook door in een bus mee te rijden en onderweg te vertellen over Friesland. De meeste vraag is naar begeleiding in het Duits of Engels, dus is het wel noodzakelijk om minstens één van de twee talen redelijk te beheersen. De gidsen worden per uur betaald.

Als het u leuk lijkt om uw enthousiasme over Friesland te delen met groepen toeristen, aarzel dan niet en meld u aan bij Frisian Guide Agency, Jeannette Ritchi, tel. 06 112 002 17. Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden.