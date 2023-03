Friezen over veilig en gezond gas besparen

Maatregelen om energie te besparen

De centrale verwarming is veruit de meest gebruikte warmtebron. Meer dan de helft van de panelleden verwarmt hun woning hiermee. Daarna wordt de houtkachel en de elektrische kachel het vaakst gebruikt, gevolgd door de warmtepomp en de pelletkachel. Door de hogere energierekening kan een op de drie panelleden moeilijker rondkomen dan voorheen. De meeste panelleden treffen een of meerdere maatregelen om energie te besparen. Een op de vijf bespaart energiekosten door warmere kleding aan te trekken, de centrale verwarming lager te zetten of korter te douchen. Een op de tien gebruikt een alternatieve warmtebron om (bij) te verwarmen. Een op de twintig verduurzaamt de woning door bijvoorbeeld te isoleren.

Gezonde lucht in de woning

GGD Fryslân adviseert om bij het verwarmen goed te letten op een gezonde lucht in je woning. Door te ventileren blijft de lucht in je woning gezond. De stoffen die vrijkomen van bijvoorbeeld een houtkachel vinden zo een weg naar buiten en de frisse lucht komt naar binnen. Meer dan de helft van de panelleden ventileert hun woning door dagelijks ramen te openen of de mechanische ventilatie aan te zetten. Daarnaast waarschuwt GGD Fryslân voor koolmonoxidevergiftiging. Een te hoge waarde koolmonoxide herken je door koolmonoxidemelders op te hangen bij verwarmingsinstallaties of waar hout wordt gestookt. Je ruikt, ziet en proeft koolmonoxide namelijk niet. Van de panelleden heeft 50% een koolmonoxidemelder in hun woning.

Over het Gezondheidspanel

GGD Fryslân peilt de mening van de Friese bevolking over verschillende gezondheidsonderwerpen. De deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een korte vragenlijst. De peilingen zijn niet demografisch representatief, maar geven een indicatie. De uitslagen worden gecommuniceerd via de website en social mediakanalen van GGD Fryslân.

Bekijk de resultaten uit dit Gezondheidspanel