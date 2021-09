Friezen melden mysterieus 'ufolicht': dit was er maandagnacht aan de hand

Friezen brachten op UFO Meldpunt Nederland waarnemingen door van een 'piramidevormig object' of 'een driehoek gedurende één minuut.' Het ging echter niet om een ufo.

Geen buitenaardse wezens

Het blijkt dat het geen buitenaardse wezens waren, maar een raket: de Landsat 9. Om precies te zijn betrof het een satelliet die de aardbol gaat observeren. De raket werd maandag gelanceerd vanaf de Space Launch Complex-3E in Californië. Dat gebeurde op een Atlas V 401-draagraket.

Het licht was wat men in het Engels een deorbit burn noemt: dat ontstaat door het afvuren van de motoren om het ruimtevaarduit de goede kant op te sturen.

Onderzoeksatelliet

De Landsat 9-satelliet werd in een baan om de aarde gelanceerd. De foto's die ermee worden gemaakt, helpen bijvoorbeeld om de gevolgen van bosbranden en watergebruik in kaart te brengen. Het is een project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de US Geological Survey.