Friestalige filmhit Stjer genomineerd voor beste film op Noordelijk Film Festival

FRYSLAN - De Friestalige actiecomedie Stjer van Janko Krist over de band De Hûnekop is een van de drie films die kans maken op een Noorderkroon Award van het Noordelijk Film Festival (NFF) in Leeuwarden.

In de categorie 'beste film' zijn verder nog De Kameleon aan de Ketting van Steven de Jong en Little Amsterdam van Jörgen Scholtens voorgedragen.

Stjer is de eerste Friestalige bioscoopfilm in twintig jaar. Hij ging aanvang september in première en was begin deze maand de best bezochte film in de Friese bioscopen. Het NOS Jeugdjournaal besteedde ek ook aandacht aan. Stjer draait nog steeds in de bioscopen.

Het jaarlijkse Noordelijk Filmfestival heeft prijzen beschikbaar gesteld in zeven catagorieën. Opvallend is dat, op Stjer na, alle andere genomineerde inzendingen geen Friestalige titel hebben. De winnaars worden bekengemaakt tussen 10 en 14 november als het festival in Leeuwarden plaatsvind.