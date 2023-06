Friesland Pop nodigt producer Tantu Beats en ondernemer Bart van Houten uit voor kennissessie muzikanten

LEEUWARDEN- Op vrijdag 7 juli organiseert Friesland Pop de eerste editie van de kennissessie Vraag de Pro. Het evenement biedt (jonge) muzikanten een unieke gelegenheid om hun kennis en ondernemerschap te vergroten, door gerenommeerde nationale experts uit de muziekindustrie uit te nodigen. Tijdens deze sessie ligt de focus op hiphop, met producer Tantu Beats en ondernemer Bart van Houten. Vraag de Pro vindt plaats in Neushoorn, Leeuwarden. Kijk voor meer informatie en registratie op www.frieslandpop.nl.

Een van de hoogtepunten van het evenement is de aanwezigheid van multi-platinum producer Tantu Beats. Met zijn online platform, waarop hij beats verkoopt, heeft Tantu een indrukwekkende reputatie opgebouwd. Sinds 2017 werkt hij samen met Friese artiest Joost Klein en heeft hij hits geproduceerd zoals "Albino", "Summervibes 2019", "Wachtmuziek" en "Fryslân Bop". Momenteel verovert het nummer "Friesenjung" de Duitse hitlijsten als nummer 1-hit. Tijdens de Vraag de Pro sessie zal Tantu Beats deelnemers de mogelijkheid bieden om al hun vragen aan hem te stellen en zelfs een exclusieve inkijk te geven in een van zijn beatproducties voor Joost Klein.

Een andere spreker die het podium zal betreden is Bart van Houten

Als mede-oprichter van hiphoplabel Van Klasse, samen met Esko, heeft Bart nauw samengewerkt aan de successen van artiesten zoals Josylvio, Esko, Rafello en Lauwtje. Het label groeide uit tot een van de grootste onafhankelijke platenlabels in de Nederlandse muziekindustrie. Bart staat bekend als de man die ervoor zorgt dat artiesten en producers zich kunnen concentreren op het maken van muziek, terwijl hij alle randzaken rondom het creatieve proces regelt. Naast zijn betrokkenheid bij het hiphoplabel heeft Bart ook jarenlang het management gedaan van diverse hiphopartiesten en producers.

Tijdens deze inspirerende Vraag de Pro bijeenkomst zullen de sprekers muzikanten prikkelen en inzicht geven in de dynamische wereld van de muziekindustrie. Deelnemers krijgen de gelegenheid om in contact te komen met experts en om nieuwe kennis op te doen.

Friesland Pop nodigt alle muzikanten uit om deel te nemen aan deze unieke gelegenheid om kennis op te doen, te netwerken en inspiratie op te doen voor een duurzame carrière in de muziekindustrie. Aanmelding voor het evenement is gratis en kan via deze link.