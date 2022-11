Friesland Pop en Neushoorn organiseren de eerste nieuwjaarsborrel voor de Friese muziekscene

SNEEK- Op vrijdag 6 januari a.s. luiden Friesland Pop én Neushoorn het nieuwe jaar in met De Grote Friese Muziekborrel in poppodium Neushoorn te Leeuwarden. Tijdens deze avond zullen tevens de Friese Popawards uitgereikt worden en zijn er optredens van diverse (talentvolle) Friese acts. De avond is gratis toegankelijk.