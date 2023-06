Friesland op zijn mooist tijdens zonovergoten editie Mara-thon Sneek

In de vroege ochtend trapten de wandelaars af en vertrokken ze vanuit Sneek, toegezongen door Syb van der Ploeg. Dwars door knusse dorpjes en het zomerse groene landschap was het genieten van de Friese gastvrijheid op de diverse stempelposten onderweg. Op deze warme en zonnige zomerdag waren de vele boten op het bekendste meer van Friesland en in de gezellige jachthavens niet te missen. Wandelaars werden getrakteerd op zelfgemaakt ijs van Boereiis en een boottochtje bij Rufus aan het Water.

Liefhebbers van de minder lange afstanden werden door de organisatie naar een startlocatie gebracht, gelegen aan het Sneekermeer. Zo startte de 21,1 km (Halve Mar-athon) vanuit Kameleondorp Terherne en de 7,5 km vanuit het prachtige Recreatiegebied De Potten.

Toen de avond viel was het de beurt aan de hardlopers om in actie te komen. Op deze warme zomeravond was de nodigde verkoeling onderweg bij de verzorgingsposten zeer welkom. De stille paden door de Friese natuur werden afgewisseld met luid gejuich van bewoners langs de route. Met de Sneker Waterpoort weer in het vizier kwam de finish op het Martiniplein in het gezellige centrum van Sneek in zicht.

De 21,1 km (Halve Mar-athon) werd gewonnen door Ingmar Kloek in 01.19.12. Rian van Buren uit Sneek won bij de vrouwen in 1.31.24. Bij de 7,5 km was Stefan Huisman uit Sneek de snelste met 00.27.25. Alie Postma-Gercama was de snelste bij de vrouwen in 00.30.42. Klik op link voor de uitslagen: MYLAPS Sporthive Event Results

Midzomerfestival zorgt voor feestelijke afsluiting

Na de finish kwamen de wandelaars, hardlopers en supporters samen op het Martiniplein, op het finishfeest. Hier zorgden muzikale optredens voor een swingende cooling down op deze zomerse dag. Met de medaille om de nek en een drankje in de hand genoten deelnemers samen met familie en vrienden volop na van het evenement. Het Midzomerfestival is een vaste waarde tijdens het sportevenement, georganiseerd in samenwerking met Syb van der Ploeg.

Cheque voor het Foppe Fonds

Namens alle wandelaars en hardlopers werd er een cheque ter waarde van € 2.000,- uitgereikt aan het Foppe Fonds, het goede doel dat sinds dit jaar verbonden is aan het evenement. De cheque werd vanuit organisator Le Champion door overhandigd aan niemand minder dan Foppe de Haan, boegbeeld van het goede doel. Met het opgehaalde bedrag kan het Foppe Fonds meer financiële ondersteuning bieden aan Friese atletiekverenigingen en aan individuele aanvragers voor de aanschaf van framerunners.

Editie 2024

Volgend jaar vindt de 8e editie van de Mar-athon Sneek plaats op zaterdag 22 juni 2024. De inschrijving gaat traditiegetrouw op de kortste dag van het jaar, woensdag 21 december 2023, van start.

Bron: www.marathonsneek.nl