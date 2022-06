Friesland op zijn mooist tijdens succesvolle terugkeer Mar-athon Sneek

SNEEK - Gisteren volbrachten 5.000 wandelaars en hardlopers een hele ronde of een deel daarvan rondom het Sneekermeer tijdens de 6e editie van de Mar-athon Sneek. Het sportevenement werd dit jaar voor het eerst onder de vlag van Sportorganisatie Le Champion georganiseerd. De routes door het mooie Súdwest-Fryslân en Fryske Marren werden daarbij grotendeels in stand gehouden. Voor zowel hardlopers als wandelaars stonden er drie afstanden op het programma: de Hele Mar-athon, de Halve Mar-athon en de Kwart Mar-athon. De sportieve prestaties werden traditiegetrouw beloond met een feestelijk onthaal op het Midzomerfestival.

Zeg je Friesland, dan zeg je water. Op deze grotendeels zomerse dag met een heerlijk windje waren de zeilboten op het bekendste meer van Friesland ook zeker niet te missen. Dwars door knusse dorpjes, gezellige jachthavens en al het groen werden de deelnemers op de routes telkens weer verrast. En op de diverse stempelposten- en verzorgingsposten was de Friese gastvrijheid hartverwarmend. Van zelfgemaakte ijsjes bij Boereiis tot lopen over het water dankzij de pontjes (wandelen) en het ponton (hardlopen) bij het idyllische Rufus aan het Water.

Voor de twee kortste afstanden werd de point-to-point opzet met starts in Heerenzijl en Mardyk opnieuw geïntroduceerd. De deelnemers beleefden op deze manier ook optimaal de natuur rondom het Snitser Mar op weg naar die felbegeerde medaille bij de finish in Sneek.

Feestelijke afsluiting met Midzomerfestival

Na de finish konden alle hardlopers en wandelaars elkaar ontmoeten tijdens het finishersfeest op het Martiniplein. Het Midzomerfestival is onlosmakelijk verbonden met het sportevenement en werd in samenwerking met Syb van der Ploeg georganiseerd. Met de medaille om de nek en een drankje in de hand genoten deelnemers samen met familie en vrienden volop na van het evenement. Met optredens van zangeres Dilana Smith, de coverband Virus en De Kast bleef het nog lang gezellig in Sneek.

Parcoursrecord Hele Mar-athon

De wedstrijd bij het hoofdonderdeel van het evenement, de Hele Mar-athon, is gewonnen door de 26-jarige Geart Jorritsma uit Nijland. Hij liep het Sneekermeer rond in een tijd van 2.29.28 en verbrak daarmee het oude parcoursrecord uit 2019 (2.33.15, Erik Negerman). Bij de dames schreef Hinke Schokker de wedstrijd op haar naam in 2.59.15. Alle overige uitslagen zijn terug te vinden op www.marathonsneek.nl.

Cheque voor Rode Kruis Fryslân

Namens alle deelnemers werd er een cheque ter waarde van € 3.750,- uitgereikt aan het Rode Kruis Fryslân, het goede doel dat sinds dit jaar verbonden is aan het evenement. De cheque werd vanuit organisator Le Champion door Klaas Lakeman overhandigd aan het Rode Kruis. Het opgehaalde bedrag wordt ingezet voor het Kind & Ontbijt project en helpt daarmee ruim 4.000 Friese kinderen die in armoede opgroeien met het uitdelen van ontbijttassen.

Editie 2023

Volgend jaar vindt de 7e editie van de Mar-athon Sneek plaats op zaterdag 24 juni 2023. De inschrijving gaat traditiegetrouw op de kortste dag van het jaar, woensdag 21 december 2022, van start.

Bron: Le Champion Sportorganisatie