Friesland loopt ver achter bij registratie (landbouw) voertuigen

SNEEK- Nog maar 24% van alle Friese (land)bouwvoertuigen, rijdende werktuigen en hun getrokken materieel is geregistreerd. Dat blijkt uit de cijfers tot 1 september van de RDW. Daarmee doet Friesland het het slechtste van alle provincies. In heel Nederland is ook nog maar een op de vier (land)bouwvoertuigen geregistreerd. Vooral werk- en wegenbouwvoertuigen en de bijzondere (land)bouwvoertuigen (MMBS’en) blijven achter. Vanaf 1 januari 2022 moeten deze voertuigen geregistreerd zijn om nog op de weg te mogen.

Begin op tijd

De RDW roept eigenaren van deze voertuigen op om snel aan de registratie te beginnen. Alleen dit jaar kan dat online zonder keuring. “Voordat een eigenaar een voertuig kan registreren, moet hij of zij zelf een aantal gegevens verzamelen, zoals het chassisnummer, bouwjaar, merk, type en handelsbenaming”, zegt conversiemanager Rob van Dokkumburg. “Die zijn soms lastig te vinden. Verdiep je daarom alvast in de materie en ga op zoek naar de gevraagde gegevens. Heb je die eenmaal paraat, dan is de registratie zelf niet zo moeilijk.”

67.000 kentekens in de zomer

In de eerste acht maanden zijn landelijk in totaal 231.000 (land)bouwvoertuigen geregistreerd, 42% van het verwachte totaal aantal voertuigen dat geregistreerd moet worden. Dat zijn 134.000 trekkers, 66.000 aanhangwagens en getrokken machines en 31.000 zogeheten ‘motorrijtuigen met beperkte snelheid’ (MMBS). De afgelopen twee maanden zijn 67.000 registraties gedaan. De RDW verwacht dat in totaal 550.000 trekkers, MMBS’en en getrokken materieel geregistreerd worden. Zonder kentekenbewijs mag een (land)bouwvoertuig vanaf 1 januari 2022 niet meer de weg op.

Wachttijden

De RDW doet nu al een beroep op de eigenaren om wachttijden of teleurstelling te voorkomen. “Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat de meeste eigenaren hulp of advies nodig hebben bij de registratie. Die bieden we de eigenaren nu ook. Dat wordt lastiger als iedereen op het laatste moment belt. Als de wachttijden te ver oplopen, kunnen we bovendien niet garanderen dat we alle aanvragen goed kunnen afhandelen. Dan kan het gebeuren dat het kentekenbewijs niet voor 1 januari op de mat valt en je nog niet de weg op mag.”

Boete en keuring

Om nog op de openbare weg te mogen rijden, moeten trekkers en MMBS’en vanaf 1 januari 2022 geregistreerd zijn. Dat kan nu op de website voor de RDW voor 18 euro. Zijn ze dat niet en komt de eigenaar toch op de openbare weg, dan riskeert hijriskeert hij een boete en zijn de voertuigen mogelijk niet verzekerd. Na 1 januari 2022 kan een trekker of MMBS alleen nog een kenteken krijgen met een keuring bij de RDW. De kosten daarvoor zijn minimaal 140 euro.

Zorgen over MMBS’en

Vooral de zogeheten motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) lopen achter in de registratie. Een kwart van de eigenaren weet nog niet dat ze hun voertuig moeten registreren, blijkt uit onderzoek van de RDW. “We denken dat eigenaren zich niet realiseren dat hun voertuig een MMBS is en dus geregistreerd moet worden”, voegt Van Dokkumburg toe. Het gaat om een enorm diverse groep voertuigen die in de bouw, bij infraprojecten en in de logistiek gebruikt worden, zoals dumpers, graafmachines, wielladers, veegmachines, minitrekkers en heftrucks, maar ook toeristische wegtreintjes, rijdende winkels en teruggekeurde voertuigen. Ook grote landbouwvoertuigen als zelfrijdende oogstmachines zijn MMBS’en. Met 31.000 registraties is nog geen kwart van de verwachte 130.000 voertuigen geregistreerd. In de bijlage staat het aantal ingediende registratieverzoeken bij de RDW tot 1 september 2021 ingedeeld per provincie.