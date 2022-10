Friesland enige provincie met dalend aantal verkeersongevallen in 2021

SUDWEST - FRYSLAN - Vorig jaar werden in Friesland 3.092 verkeersongevallen gemeld, 2% minder dan in 2020. Friesland is hiermee de enige provincie in Nederland met een dalend aantal ongelukken op de weg. Ter vergelijking: in andere provincies steeg het aantal verkeersongevallen zelfs tot bijna 20%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente data van Rijkswaterstaat.

In Noord-Brabant was deze toename het sterkst (+19%), gevolgd door Zuid-Holland (12,2%). Gemiddeld bedroeg de stijging 10,3%. Ondanks dat er slechts sprake is van een lichte daling, kwamen verkeersdeelnemers er in Friesland dus goed vanaf.

Grootste daling in Achtkarspelen

Van alle Friese gemeenten met meer dan 50 geregistreerde verkeersongevallen vond de grootste daling plaats in Achtkarspelen. Hier waren in 2021 zelfs ruim 13% minder ongelukken dan het jaar ervoor. De top 5 gemeenten met de sterkste daling is als volgt:

Achtkarspelen: 13,3% minder verkeersongevallen Tytsjerksteradiel: 11,3% minder verkeersongevallen Weststellingwerf: 10,8% minder verkeersongevallen Opsterland: 8,2% minder verkeersongevallen Súdwest-Fryslân: 6,7% minder verkeersongevallen

Niet overal in Friesland daalde het aantal ongelukken in het verkeer. Zo vond de sterkste stijging juist plaats in Smallingerland: in deze gemeente waren in vorig jaar 14,1% meer verkeersongevallen dan in 2020.