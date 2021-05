Friesland College wint Energie OntwerpChallenge met verrassende concepten

SNEEK- Met een windmolentje van gerecycled plastic dat als bouwpakket over de hele wereld is te leveren, heeft studententeam D.O.N.E. van het Friesland College de landelijke Energie OntwerpChallenge van SMARTCirculair gewonnen. Ook het FC-team dat zeevonk gebruikt voor verlichting, viel in de prijzen.

Het windmolentje dat Tycho Voolstra, Maiko de Boer en Jens Hanenburg presenteerden in de finale van de OntwerpChallenge, bestaat uit een vier halve bollen, een as plus een aantal tandwielen en dynamo’s. Alles is in een 3D-printer gemaakt van gerecycled plastic, waardoor het geheel voor een hele lage prijs als bouwpakket is te gebruiken. Elk molentje levert genoeg stroom om een kamer te verlichten op plekken waar geen elektriciteit is.

De jury was onder de indruk. Voorzitter Ruud Koornstra: “Dit slimme windmolentje sluit naadloos aan bij de energiebehoefte van mensen in ontwikkelingslanden die nu een euro per dag moeten betalen om hun aggregaat te laten draaien. Als ze al zonnecellen hebben, dan is opslag vaak een probleem. Dit ontwerp is verrassend vanwege de eenvoud, het gebruik van gerecycled materiaal, componenten zoals een fietsdynamo, het aerodynamisch ontwerp, een opschaalbaar plan en lage productiekosten. Jullie begrijpen hoe de circulaire economie wordt vormgegeven.’

De studenten van de opleiding Creatief Vakman winnen 2500,- om hun ontwerp verder uit te werken, met hulp van Ruud Koornstra als Nationale Energiecommissaris.

Zeevonk

Ook ging een ‘special award’ van de jury naar het concept van Blue Glow, dat energie haalt uit lichtgevende algen. Deze algen gloeien blauw licht op na zonsondergang. De esthetische waarde van Blue Glow spreekt tot de verbeelding en kan worden toegepast bij musea, festivals, theater en andere evenementen. ‘Reden genoeg dus’, geeft de jury aan, ‘om nog een prijs naar het Friesland College te laten gaan’. Ook dit team wordt gevormd door studenten van de opleiding Creatief Vakman.

Koornstra was enthousiast over het niveau van de inzendingen. ‘Vaak wordt over mbo’ers gezegd: dit zijn de handen in de bouw. Deze teams bewijzen het tegendeel. Dit is de toekomst van Nederland, met deze jongens en meiden gaan we het verschil maken. Dat geeft veel vertrouwen. Zij dromen groot en nemen bedrijven, de school en hun omgeving mee in hun ambities. Ze tonen aan dat vernieuwing niet uit Den Haag of Brussel komt, maar dat circulair denken bij onze jongeren in de genen zit.’

Uitdagen

SMARTCirculair is een landelijk projectbureau dat onderwijs, ondernemers en overheid uitdaagt om nieuwe concepten te ontwikkelen voor slimme energie- en klimaattransitie. Bij het Friesland College begon de deelname met een hackathon, in de week waarin Platform Praktische Wereldburger zich begin maart presenteerde. Het excellentieprogramma was nauw betrokken bij deze activiteit, die gekoppeld was aan het keuzedeel ‘Inspelen op innovaties’.

Vier teams van het Friesland College legden in die hackathon de basis voor hun concepten. Ook twee teams van de opleiding bouw kwamen met mooie plannen, onder meer om energie op te wekken door magneten in snelwegen en passerende auto’s en om de accu van een auto steeds op te laden door magneten en een spoel in de velg.