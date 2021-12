Friesland College is één van de meest duurzame mbo-scholen in Nederland

LEEUWARDEN - Het Friesland College heeft een eervolle derde plaats behaald in de ranglijst van de meest duurzame mbo-scholen in Nederland. De prijsuitreiking van de landelijke SustainaBul vond vrijdag plaats in Dordrecht. ‘We merken dat duurzaamheid steeds meer een vaste plek in onze school krijgt’, stelde CvB-lid Frank van Hout. School Als Werkplaats, waarin hulpverleners van instellingen voor jeugdzorg dagelijks werken binnen het Friesland College, hoorde tot de Top 3 van Best Practices op het gebied van gezondheid en welzijn.

‘Wij leiden studenten op tot praktische wereldburgers, die weten wat zij in hun vak én als burgers kunnen bijdragen aan een betere wereld.’ Met deze ambitie - vertaald in koersplan Waar Leren Werkt - heeft het Friesland College veel aandacht voor de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd welke doelen dan zwaar wegen. Het gaat om natuur, milieu én sociale doelen als gelijke kansen, gezondheid en toegang tot goed onderwijs.

Praktijk

Hoe vertaal je zulke doelen in praktijk? Hierin slaagt het Friesland College opvallend goed, blijkt uit de derde plaats in de landelijke lijst. In de SustainaBul geven deelnemende scholen elkaar punten op onderdelen als duurzaamheid in de bedrijfsvoering van gasverbruik tot voedselbeheer, aandacht voor SDG’s in het onderwijs en de manier waarop de school werkt aan begeleiding om studenten - ook bij een moeizame start - maximaal kansen te geven.

Door elkaar te beoordelen, leren de scholen van elkaar. Dit jaar hebben zestien mbo-scholen in Nederland zich aangemeld voor de prestigieuze verkiezing. Dit aantal groeit. Bij de eerste ronde in het mbo - in het hbo bestaat de ranglijst al jaren - deden in 2019 slechts zes scholen mee. En het aantal punten dat de deelnemende scholen halen, blijft groeien.

‘De SustainaBul werkt dus wel om scholen te inspireren’, constateerde nationaal SDG-coördinator Sandra Pellegrom. Zo kon het Friesland College mooie voorbeelden inbrengen als Global Goals TV, waarin studenten laten zien wat duurzaamheid inhoudt, en de vaste plek van SDG’s in burgerschap. ‘Studenten leren zo te zien dat hun keuzes altijd impact hebben’, aldus Frank van Hout.

De hoogste score in de SustainaBul was voor Koning Willem 1 in ’s Hertogenbosch, de tweede voor Yuverta in Dordrecht. De prijsuitreiking was landelijk online te volgen.