Friesland College en ROC Friese Poort samen verder als Firda

SNEEK- Vanaf 1 augustus 2023 gaan ROC Friese Poort en het Friesland College samen verder als Firda. Dat is vandaag op feestelijke wijze bekend gemaakt. De naam Firda is afgeleid van het Scandinavische woord voor ‘vieren’ en is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, waaraan verschillende medewerkers en studenten van beide scholen hebben deelgenomen.

Verbinding

“Wat voor mens je wilt zijn, is minstens zo belangrijk als het vak dat je uitoefent.” Remco Meijerink, voorzitter van het College van Bestuur, is ervan overtuigd dat Firda veel aandacht moet hebben voor persoonlijke ontwikkeling, door studenten te verbinden met de wereld om hen heen. Die wereld wordt duurzamer, inclusiever en diverser. Dat vraagt om andere vaardigheden. ”Bij Firda stellen we studenten dan ook in staat om veel meer te leren dan een vak alleen. We verbinden studenten met elkaar en met de regio. Om met elkaar te leren, maar vooral ook om van elkaar te leren.”

Leer jezelf het leven door

“Door open te staan voor andere inzichten word je wendbaar en blijf je weerbaar. Het zorgt ervoor dat je nooit uitgeleerd hoeft te zijn. Dat sluit naadloos aan bij het motto van Firda”, aldus Carlo Segers, lid van het College van Bestuur. “Wij stellen: ‘Leer jezelf het leven door.’ Bij Firda leiden we niet alleen jonge studenten op. We willen ervoor zorgen dat ze vaardig zijn om altijd door te blijven leren.” Dan blijf je ontdekken wat je belangrijk vindt, wat jouw leven de moeite waard maakt. “Want je leert een vak op school, maar je ontdekt in de praktijk waar je gelukkig van wordt.”

Slagen in je vak én in je leven

Wat echt waardevol is, wordt niet alleen bepaald door geld. Alice Muller, lid van het College van Bestuur: “Daarom zoeken we, in ons persoonlijk leven én ons werk, naar betekenisvolle relaties. Door jouw eigen wereld beter te maken, maak je de wereld om je heen beter.” Zo draagt Firda bij aan de regio, en draagt de regio bij aan Firda. “Wij verbinden vakmanschap aan de gemeenschap. Kennis aan verantwoordelijkheid. Vaardigheden aan een betekenisvol leven. Bij Firda willen we niet alleen dat je slaagt in je vak, we willen dat je slaagt in je leven.”

Firda

In het afgelopen jaar ging een groep medewerkers en studenten van beide scholen in samenwerking met externe bureaus Skriptor Zigila (naamgeving) en adviesbureau Total Design (merk en design) op zoek naar een passende naam voor ons nieuwe ROC. Gezocht werd naar een naam die past bij de ambities, met een noordelijke klank voor onze school in Friesland en Noordelijk Flevoland. Ook moest de naam kort en krachtig zijn. En bovendien: een woord dat een beeld oproept dat je samen vorm kunt geven. Dat alle ruimte biedt om zo’n naam zelf van inhoud te voorzien en er een begrip van te maken.

De keuze viel op Firda. De naam klinkt eerst abstract. “Maar door de klank geeft Firda direct een positief en goed gevoel”, aldus Remco Meijerink. “Stevig en nuchter, maar ook opgewekt.”

Firda is afgeleid van het Zweedse woord voor ‘vieren’. “Bij Firda vieren we de verbinding. Wij verbinden ons graag met de omgeving.” Ambitie is om zoveel mogelijk mensen in Friesland en Noordelijk Flevoland verder op weg te helpen naar een brede welvaart, waarin economische voorspoed en welzijn hand in hand gaan. “Betrokken mbo, met sterk en eigentijds onderwijs in nauwe samenwerking met de praktijk, kan hierin een sleutelrol spelen. Wij sluiten graag aan bij initiatieven die wij kunnen versterken en nemen hierbij ook het voortouw.”