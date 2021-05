Friesland College ambassadeur op landelijk MBO gala: Eva Dijkstra

SCHARNEGOUTUM- De tekst voor een pitch van 60 seconden heeft ze klaar. Misschien is Eva Dijkstra uit Scharnegoutum als ambassadeur van het Friesland College immers wel een van de drie studenten die aanstaande maandag tijdens het Ambassadeursgala in Apeldoorn mag vertellen waarom zij heel goed het mbo landelijk kan vertegenwoordigen. Het gala is dit keer voor iedereen online te volgen.

De plek van handeling is vertrouwd. Al jaren sluit de MBO Raad de landelijke campagne ‘Ditismbo’ af met een groot gala in theater Orpheus in Apeldoorn, met een podium vol genomineerde studenten en docenten en ook altijd een afgeladen zaal. In coronatijd kan dat niet. In deze twintigste editie is het podium wel goed vol, na testen, maar de zaal wordt gevormd door heel veel schermen met daarop beelden van toeschouwers die online mee kijken.

FC-studente Eva Dijkstra (19) heeft er zin in. ‘Het wordt vast bijzonder.’ Welgeteld 42 roc’s lieten in de afgelopen maanden een student meedraaien in deze campagne, die laat zien dat mbo eigenlijk staat voor Mega Belangrijk Onderwijs. In de zoektocht naar de beste ambassadeur mogen drie van hen zich tijdens de uitzending nog eens presenteren. Wie? Dat wordt pas maandag bekend. Eva: ‘Dus iedereen moet erop voorbereid zijn dat je ineens voorop dat podium staat met een microfoon in je handen.’

Uitdaging

In de aanloop naar dit gala konden de studenten in drie keer een ‘challenge’ laten zien wat zij in huis hebben als het gaat kwaliteiten als leiderschap, samenwerken en creatief denken. Ze waren dit keer ingedeeld in drie regio’s, dus Eva - derdejaars in de opleiding creatief vakmanschap op D’Drive - kwam terecht in Emmeloord voor opnames met Jan Versteegh als presentator.

En ja, dan moet je ineens met zo’n tien anderen samenwerken in een escaperoom met opdrachten die gericht zijn op duurzaamheid. In Noord lag de focus op de oceanen. ‘Ik had me flink ingelezen’, zegt Eva. Maar tijdens die opnames is het ook zaak om in zo’n groep je rol te pakken en jezelf te laten zien, want een jury kijkt steeds mee. Dat is best lastig, merkte Eva. Enkele anderen waren gretig om voor de camera’s een hoofdrol te pakken. ‘Ik zag het minder als een wedstrijd.’ Maar leerzaam was het wel.

FC-ambassadeur

Een mooi avontuur is het zeker, met als afsluiter dus dat gala. ‘Het blijft spannend en ik ga er van genieten.’ Als ze niet die landelijke rol krijgt, wil Eva zich zeker het komend jaar inzetten als ambassadeur van het Friesland College. Met Nienke Bankert, Juliëtte van der Wal en Minke van der Plas vormt zij een team, dat het Friesland College op allerlei manieren – binnen en buiten de school - kan vertegenwoordigen. De presentatie van LICHT! was hiervan een eerste voorbeeld.

In het ambassadeursgala vinden ook andere presentaties plaats, onder meer van docententeams en winnaars van de vakwedstrijden in Skills Heroes. Het gala op maandag 17 mei start om 17.30 uur en duurt tot 18.45 uur. Het programma is live te volgen en later terug te kijken op: www.youtube.com/ditismbo Hier zijn ook onder meer drie reportages te zien van de drie challenges.