Friesian Proms 2022 gaan niet door

LEEUWARDEN- De Friesian Proms die gepland stonden op 13 en 14 januari 2022 in het WTC Expo in Leeuwarden gaan niet door. De organiserende partijen, het KFPS en de Stichting Faderpaard, hebben dat besluit gezamenlijk genomen. Iedereen die tickets heeft gekocht krijgt binnenkort bericht om ze te verzilveren voor de editie in 2023, op 12 en 13 januari. De Hengstenkeuring gaat door. Of dat met of zonder publiek gebeurt, is afhankelijk van de overheidsmaatregelen.

Meer animo dan twee jaar geleden

Het KFPS en de Stichting Faderpaard vinden het spijtig dat de beslissing om de Friesian Proms 2022 te annuleren genomen moet worden, maar de ontwikkelingen rondom Covid-19 maken het noodzakelijk het evenement een jaar door te schuiven. Vol enthousiasme waren de voorbereidingen gestart en de eerste verkoop van tickets oversteeg de animo van twee jaar geleden. Daarom is ook lang gewacht om het besluit ‘wel-of-toch niet doorgaan’ van de Friesian Proms te nemen.



Veel liefhebbers hoopten na het gemis van 2021 komende januari het Friese paardenfeest in het WTC Expo in Leeuwarden te mogen bezoeken. De realiteit is echter dat het niet verantwoord is een groots evenement te organiseren bij de huidige stand van zaken rondom Covid-19.

Duidelijkheid voorbereiding

Voor iedereen die druk is met de voorbereidingen rondom de Friesian Proms is er nu – ruim zes weken voor de data – duidelijkheid. Zo’n 250 mensen werken voor en achter de schermen mee om de twee bijzondere concert-shows vorm te geven. We hopen dat de inzet meegenomen kan worden voor de volgende editie, de Friesian Proms 2023.

Wel een Hengstenkeuring

De Hengstenkeuring 2022 gaat sowieso door. Het KFPS buigt zich de komende tijd over de vraag of dat met of zonder publiek gaat lukken. Het bestuur hoopt daarover zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.