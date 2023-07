Friese ziekenhuizen zetten plaszak in voor schoner water

SNEEK- Patiënten van de vier Friese ziekenhuizen (MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans en Antonius) die een CT-scan met contrastvloeistof hebben gehad, krijgen voortaan een speciale plaszak mee naar huis om de contrastvloeistof in uit te plassen. Op deze manier wordt voorkomen dat de contrastvloeistof in het rioolwater terechtkomt. Zo werken de Friese ziekenhuizen samen en maken ze vanuit het Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ) een stap in duurzaamheid.

Om organen en bloedvaten beter zichtbaar te maken, moeten patiënten soms voorafgaand aan de CT-scan contrastvloeistof toegediend. Zij plassen dit binnen 24 uur na het onderzoek weer uit. Zo komt de vloeistof in het riool - en uiteindelijk ook in het grond- en oppervlaktewater - terecht. In Nederland gaat dit naar schatting jaarlijks om 30 ton contrastvloeistof.

Gemakkelijk voorkomen

De vloeistof kan geen kwaad in het lichaam, maar bevat stoffen die moeilijk afbreken als ze in het milieu terechtkomen. Hierdoor hopen ze zich op in het water. Dit kan gemakkelijk worden voorkomen door patiënten plaszakken mee naar huis te geven. “Daarom vragen we hen of zij thuis de eerste vier keer in een zak willen plassen. In de zak zit materiaal dat ervoor zorgt dat de urine direct na het plassen stolt. De zakken zijn hierdoor simpel en hygiënisch in gebruik en kunnen bij het restafval”, aldus CT-laborant Jurriaan Kamphuis van het MCL.

Krachten bundelen

Ziekenhuis Antonius deed mee aan een landelijke proef met de plaszak. Uit de proef bleek dat patiënten positief zijn over het gebruik van de zak en het een kleine moeite vinden om zo bij te dragen aan een beter milieu. Omdat de andere drie Friese ziekenhuizen ook onderzoek deden naar het gebruik van de zak, is besloten nu gezamenlijk op te trekken.

De raden van bestuur van de Friese ziekenhuizen: “De zorg heeft een belangrijke opdracht als het gaat om verduurzaming. Het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater is daar onderdeel van. Door hierbij verder te kijken dan onze eigen ziekenhuismuren en onze krachten te bundelen, kunnen we samen echt een verschil maken in Friesland.”

Vervolg

Voorlopig krijgen eerst alle poliklinische patiënten die een CT-scan krijgen en hiervoor contrastvloeistof innemen, de plaszakken aangeboden. Na evaluatie gaan de vier Friese ziekenhuizen eind dit jaar bekijken of ze de plaszakken ook kunnen meegeven aan opgenomen patiënten en patiënten die worden onderzocht met andere beeldvormende technieken.

De inzet van de plaszak is onderdeel van een groot pakket aan duurzaamheidsmaatregelen die de ziekenhuizen treffen. Met de maatregelen willen ze het negatieve effect van de zorg op het milieu verminderen. Dit doen ze andere door zich te committeren aan Green Deal 3.0 ‘Samenwerken aan duurzame Zorg.’