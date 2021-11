Friese zanger Wim Beckers valt van zijn geloof

SNEEK- De Friese singer/songwriter Wim Beckers is van zijn geloof gevallen door een Nederlandstalig nummer over dementie te schrijven en op te nemen.

Wim Beckers, de ex-frontman van de bekende Friestalige band ‘Om’e Noard’ (met nummers als o.a. Sylvia, Maskerade, De loft gûlt foar dij en Sûnder dij), de Wim Beckers Groep en geestelijk vader achter ‘De Slopers’ (Auke de Sloper en Laat mij ut seegat maar útdrieve) schreef zijn teksten altijd in het Fries of Stadsfries.

‘Het is allemaal zo anders’

Echter met zijn nieuwste Hollandstalige creatie, het indringende nummer ‘Het is allemaal zo anders’, stapt hij van deze gewoonte af.

Over deze ommezwaai zegt Beckers zelf: “Ik hie as earste de muzyk en it tema (dementie) wer ik oer skriuwe woe. Al spyljend kamen de wurden fansels, lykwols dizze kear yn it Nederlânsk. Dat wie net in bewuste kar, mar it wie krekt as allinnich dy Nederlânske wurden bij dy muzyk pasten.”

Het nummer ‘Het is allemaal zo anders’ gaat over een man die er langzaam maar zeker achter komt dat hij dementerend is. Hij vergeet steeds meer dingen en wordt steeds meer een zoeker. Niets lijkt meer hetzelfde, alles om hem heen is zo veranderd! Maar is dat wel zo? Of is hij degene die veranderd is?

‘En weer hoor ik mijn naam…’

Heel confronterend en in het nummer beschreven met: ‘En weer hoor ik mijn naam, ik kijk hem weer aan, maar wie het is, ik zou het niet weten. Waarom ken ik hem niet meer! Al was het maar voor deze keer! Waarom ben ik alles toch vergeten!?’

De muzikanten die hebben meegewerkt zijn, naast Beckers zelf, Alise Zijlstra (zang), Tjerk Bruinsma (mondharmonica) en Jan Ottevanger (basgitaar). Van het lied is een videoclip opgenomen met in de hoofdrol de bekende acteur/regisseur Bruun Kuyt. Daarnaast figureren o.a. de muzikanten in de clip. De opnames vonden plaats op diverse locaties in Bolsward.

Op de vraag of Beckers in het vervolg meer Nederlandstalige nummers zal gaan schrijven zegt hij: “Dat soe best wolris kinne, mar myn memmetaal is en bliuwt Frysk en yn it ferlingde dêrfan it Stedsfrysk”.

Het is de bedoeling dat het nummer en de daarbij behorende clip in december uitkomen en o.a. te beluisteren en te bekijken zijn via YouTube en Spotify.